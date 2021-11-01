"Мама говорила": ТСН с точки зрения науки исследует значение народных поверий во время беременности и ухода за детьми

"Мама говорила": ТСН с точки зрения науки исследует значение народных поверий во время беременности и ухода за детьми

Корреспондентка ТСН Марина Макущенко расскажет, какой эффект для здоровья имеют распространенные народные предубеждения, передающиеся из поколения в поколение.

1 ноября в 19.30 в эфире ТСН зрителей 1+1 ждет премьера познавательного спецпроекта "Мама говорила". Журналистка ТСН Марина Макущенко расскажет о происхождении и эффективности соблюдения распространенных и устоявшихся предрассудков, которые наши старшие родственники передают молодым мамам, начиная с беременности и в течение всего периода воспитания детей. Зрители увидят 5 ярких сюжетов, в которых ТСН с помощью этнографов и врачей разберется, как и почему появились поверья и есть ли смысл следовать им в современной жизни.

Даже в 21 веке многие украинцы придерживаются мнения, что нельзя покупать одежду до рождения ребенка, беременной женщине не стоит красить или стричь волосы. Вышивка, плетение, шитье – тоже нельзя. Есть ли в этом логика? Марина Макущенко будет искать рациональное объяснение этим утверждением и уже на этой неделе поделится ответами в эфире ТСН.

В спецпроекте в течение недели зрители увидят истории беременных женщин, страдающих от навязывания народных предрассудков родственниками. Вместе с ними команда ТСН разберется, как реагировать на давление со стороны старших родственников и правильно отстоять обоснованное с медицинской точки зрения мнение по уходу за детьми, при этом избежать конфликта.

"Мама говорила" | ТСН покажет спецпроект о советах старшего поколения

В одном из сюжетов спецпроекта ТСН проведут эксперимент с участием профессионального диетолога, которая поможет разобраться, действительно ли детям нужно есть суп каждый день. Зрители также узнают, действительно ли секрет роскошных густых волос у девочек кроется в первом пострижении. Ответ на этот вопрос помогут ТСН найти популярные украинские звезды и профессиональные врачи-трихологи.

Также ТСН подробно разберет ритуал первого купания и покажет, как реагируют на такие украинские традиции иностранцы. Соберет советы экспертов, как лучше, безопаснее и без слез купать младенцев. Больше зрители смогут узнать в спецпроекте уже на этой неделе.

"Сейчас 2021 год, а до сих пор в семьях идут баталии из-за народных предрассудков, это настоящая война поколений. Молодые девушки не хотят прислушиваться, а мамы и бабушки переживают. Часто страдают именно дети, потому что вместо научно доказанных подходов – в какую погоду одевать шапку? нужно ли есть первое? – взрослые руководствуются системой верований. В то же время часть этих ритуалов действительно имеет смысл и с медицинской точки зрения! Мы объясним, какой. И мамы, и бабушки должны руководствоваться доказательной медициной. В этом проекте мы нашли баланс между традициями и здравым смыслом", - рассказала Ольга Кашпор.

Смотрите спецпроект "Мама говорила" 1-5 ноября в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1.

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