Мама и дочь погибли на месте: на Прикарпатье авто с 5 людьми в салоне слетело с моста (фото)

Мама и дочь погибли на месте: на Прикарпатье авто с 5 людьми в салоне слетело с моста (фото)

Сегодня, 17 мая, в селе Старый Гвоздец Коломыйского района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.

В результате аварии погибли два человека, еще двое травмировались.

Об этом сообщают в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В ДТП попал Chevrolet Nubira.

Как сообщили в полиции, автомобиль на скорости взлетел в реку. Два человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали в Коломыйскую ЦРБ.

"Полицейские предварительно установили, водитель автомобиля Chevrolet Nubira — житель Киева, 1985 года рождения. Мужчина не справился с управлением иномарки и на скорости наехал на конструкцию моста. Следовательно упал в реку. От удара транспортное средство получило сильные повреждения, а задняя часть оказалась в воде. На момент аварии в машине было 5 человек", — говорится в сообщении.

Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В результате ДТП две пассажирки - 49-летняя женщина и ее 24-летняя дочь погибли. Обt жительницы Киева.

Водитель и еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу. Еще один пассажир, 50-летний мужчина, не пострадал.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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