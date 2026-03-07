- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 641
- Время на прочтение
- 2 мин
Мама, которая дарила любовь, и чемпион, который не успел вырасти: история погибших в Харькове
Российская атака унесла жизни 9-летнего хоккеиста и его матери-учительницы, которые стали очередными жертвами террора в Харькове.
В результате российского ракетного удара в ночь на 7 марта в Харькове погибла учительница начальных классов Елена Удовиченко и ее девятилетний сын Гордей.
Женщина преподавала в харьковском лицее №6, а ее сын увлекался хоккеем, сообщили коллеги женщины и Федерация хоккея Украины.
Что известно о погибшем 9-летнем Гордее и его маме
«Чувственная, открытая, всегда готова прийти на помощь — такой все знали Елену Михайловну. Она умела поддержать в трудную минуту, вдохновляла своих маленьких учеников на достижения и открытия. Говорят, что учителя начальных классов закладывают фундамент человеческой судьбы и Елена Михайловна делала это с безграничной любовью, даря каждому ребенку частицу своего материнского тепла», — написали в школе.
Девятилетний Гордий также учился в лицее, где работала его мать. В заведении его вспоминают как старательного, воспитанного, открытого мальчика, росшего в любящей семье.
«Гордий был искренним, добрым и открытым мальчиком, очень любившим хоккей, свою команду и тренировки. Мы помним его улыбку, усердие на льду и радость, с которой он приходил на каждое занятие», — поделились воспоминаниями в Федерации хоккея.
Глава профсоюзной организации открыла сбор в помощь семье погибшей учительницы и ее сына. Реквизиты можно найти в сообщении по ссылке.
Удар по Харькову - последние новости
Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. Уже известно о 10 погибших. Кроме того, во время поисково-спасательной операции на месте ночного ракетного удара обнаружены фрагменты тела еще одного человека.
По данным мэра Игоря Терехова, в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном, учеником второго класса. Жертвой атаки также стала ученица восьмого класса и его мама.