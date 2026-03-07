Мама, которая дарила любовь, и чемпион, который не успел вырасти: история погибших в Харькове

Девятилетний Гордей / Фото: Федерация хоккея Украины/Facebook

В результате российского ракетного удара в ночь на 7 марта в Харькове погибла учительница начальных классов Елена Удовиченко и ее девятилетний сын Гордей.

Женщина преподавала в харьковском лицее №6, а ее сын увлекался хоккеем, сообщили коллеги женщины и Федерация хоккея Украины.

Что известно о погибшем 9-летнем Гордее и его маме

«Чувственная, открытая, всегда готова прийти на помощь — такой все знали Елену Михайловну. Она умела поддержать в трудную минуту, вдохновляла своих маленьких учеников на достижения и открытия. Говорят, что учителя начальных классов закладывают фундамент человеческой судьбы и Елена Михайловна делала это с безграничной любовью, даря каждому ребенку частицу своего материнского тепла», — написали в школе.

Девятилетний Гордий также учился в лицее, где работала его мать. В заведении его вспоминают как старательного, воспитанного, открытого мальчика, росшего в любящей семье.

«Гордий был искренним, добрым и открытым мальчиком, очень любившим хоккей, свою команду и тренировки. Мы помним его улыбку, усердие на льду и радость, с которой он приходил на каждое занятие», — поделились воспоминаниями в Федерации хоккея.

Елена Удовиченко и ее сын Гордей / КЗ «Харьковский лицей 6»/Facebook

Глава профсоюзной организации открыла сбор в помощь семье погибшей учительницы и ее сына. Реквизиты можно найти в сообщении по ссылке.

Удар по Харькову - последние новости

Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. Уже известно о 10 погибших. Кроме того, во время поисково-спасательной операции на месте ночного ракетного удара обнаружены фрагменты тела еще одного человека.

По данным мэра Игоря Терехова, в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном, учеником второго класса. Жертвой атаки также стала ученица восьмого класса и его мама.