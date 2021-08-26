"Мама, меня выписали!": в лагере "Молодая гвардия" в Одессе от коронавируса выздоровели 7 инфицированных

В "Молодой гвардии" отметили, что другие дети, которые заразились COVID-19 также чувствуют себя лучше.
В детском лагере "Молодая гвардия", где произошла вспышка коронавируса, от недуга выздоровели уже 7 человек — 5 детей и 2 вожатых.
Об этом сообщил Украинский детский центр "Молодая гвардия" в Facebook.
В лагере отметили, что дети и вожатые, которые вылечились от коронавируса вернулись к привычному ритму жизни. В "Молодой гвардии" сообщили, что другие дети, которые заразились COVID-19 также чувствуют себя лучше.
Также там рассказали, что их поразило, как ребенок телефону радостно кричал: "Мама, меня выписали".
"Это — победа всех и каждого! Это — достижение героев, которые каждый день лечили, готовили завтраки, придумывали сюрпризы и развлекали маленьких ковид-больных, героев-врачей, героев-поваров, героев-вожатых", — отметили в лагере.
Напомним, штамм коронавируса "Дельта" вызвал вспышку COVID-19 в оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одесской области.