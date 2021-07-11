Мама не может найти своего сына: 8-летний мальчик пропал во время отдыха в Кременчуге (фото)

Мама не может найти своего сына: 8-летний мальчик пропал во время отдыха в Кременчуге (фото)

К поиску ребенка привлекли нацгвардию, полицию и кинологов.

В субботу, 10 июля, в Кременчуге Полтавской области пропал 8-летний хлочик — местный житель. Ребенок исчез вблизи озера бывших "артскладов".

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

38-летняя мать мальчика сообщила, что не может найти своего 8-летнего сына Анатолия. Об исчезновении ребенка женщина заявила около 21:00 вечера.

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

К поискам мальчика привлекли все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащих Национальной гвардии Украины, кинологов и экспертов полиции.

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Утром, 11 июля, полиция начала прочесывать территорию, где отдыхал мальчик с родными.

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Сейчас на месте происшествия ведутся поиски.

В полиции просят всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение ребенка, звонить на линию "102", или по телефону: +380 (98) 739 26 30

Напомним, в Херсонской области полицейские нашли 10-летнюю деврчку, которая потерялась на пляже. Ребенок сам прошел 7 километров по побережью.

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