"Мама не приходит уже месяц": в Днепре спасают недоношенную двойню

"Мама не приходит уже месяц": в Днепре спасают недоношенную двойню

Сейчас волонтеры ищут средства на лечение брата и сестренки.

В Днепре медики спасают недоношенную двойню. Никто из родителей к детям не приходит.

Об этом сообщают в БФ "Для тебя".

По словам волонтеров, двойня родилась более месяца назад. Дети в тяжелом состоянии из-за недоношенности. У них не открывались легкие. Мальчика и девочку сразу перевели в палату интенсивной терапии.

Уже более месяца мама не приходит к своим детям.

"С ней все в порядке, она не заболела, 1 раз она посещала мальчика, он в более стабильном состоянии, чем его сестренка, сказала, что придет на следующий день, но не пришла. 1 месяц медики скребли по сусекам, чтобы лечить детей, но их запасы иссякли, поэтому они обратились к волонтерам", — рассказывают в БФ.

Дети родились 7-месячными. Девочка находится в очень тяжелом состоянии до сих пор самостоятельно не дышит, она ничего не ест, только через капельницу. Организм не принимает еду.

Ее брат — в отделении недоношенных, дышит сам, но слабенький, у него анемия. У обоих детей дыхательная недостаточность.

Сейчас волонтеры собирают средства на дальнейшее лечение двойни.

Напомним, что в Крoпивницькoм мать после родов решила оставить в медучреждении нoвoнарoджених двойняшек.

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