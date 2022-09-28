Мама отлучилась на несколько секунд: в Германии погиб 5-летний мальчик из Украины

В Германии трагически погиб мальчик из Украины.
Семья переехала в Германию и поселилась в городе Гота из-за войны в Украине.
Об этом ТСН. ua рассказали родственники погибшего ребенка.
Как рассказывают родные мальчика, трагедия произошла 20 сентября около 20 вечера, когда все были дома.
Мама 5-летнего Тимура Незбжицкого Ирина делала домашнее задание по курсу немецкого языка. Мальчик сидел на диване и смотрел на мультики. Женщина на несколько секунд отлучилась в туалет. По ее словам, ее не было менее полуминуты. Дальше она услышала как что-то упало и крик сына.
Когда она забежала в комнату, то увидела, что на Тимура упал шкаф. Мальчика достали из-под шкафа и вызвали скорую. Медики прибыли в считанные минуты и пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Тимурчик скончался от полученных травм.
Сейчас родные погибшего ребенка собирают средства на транспортировку тела Тимурчика в Украину. Все неравнодушные могут принять участие в сборе. Номер карты 5168 7574 1251 7908 Приватбанк (получатель: Музыка Людмила Степановна (бабушка).
Читайте также:
- Катаются туда-сюда: в Германии пожаловались на "социальный туризм" украинцев
- Леся Никитюк встретилась с мэром Таллинна и рассказала, как эстонцы относятся к украинцам
- "Если не смогли выучить дома": в Польше возмущены русскоязычными беженцами и предлагают учить их украинскому языку
Напомним, что