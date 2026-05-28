"Мама, отпусти меня, я больше не могу": во Львове пересадили сердце 12-летнему Назарчику

во Львове пересадили сердце 12-летнему Назарчику

Во Львове врачи спасли 12-летнего мальчика и пересадили ему сердце 10-летней девочки, которая погибла в ДТП. Трансплантацию провели кардиохирурги двух больниц.

Об этом сообщает детская больница Святого Николая.

В больнице рассказали, что трансплантацию провели ведущие кардиохирурги двух больниц Первого медобъединения Львова: Святого Николая и Святого Пантелеймона. Впервые это было сделано в стенах детской больницы.

12-летнему Назарчику из Винницкой области пришлось прожить много тяжелых событий — три года назад ему диагностировали лейкоз, а его маме Анастасии — рак щитовидной железы. Всё это произошло в один день. Анастасия испытала сильное отчаяние, которое невозможно было описать словами:

«В тот день мне показалось, что жизнь закончилась, что я совсем одна в мире с таким горем», — вспоминает женщина.

В это время муж Анастасии и отец Назара находился на фронте. Защитник не мог поддержать семью. Врачи в Виннице немедленно приступили к курсу химиотерапии для Назарчика. А через три месяца, во время перерыва в лечении, мальчик попал в реанимацию с тяжелой пневмонией.

Он едва дышал, ведь легкие работали всего на 10%. Врачам удалось побороть пневмонию, но болезнь необратимо и тяжело поразила сердце мальчика.

Назарчику поставили новый диагноз — дилатационная кардиомиопатия. Сердце мальчика растянулось и потеряло способность полноценно перекачивать кровь. Даже в спокойном состоянии появлялись одышки. Тогда маленький Назар сказал маме: «Отпусти меня. Я больше не могу».

Спасти мальчика могла только быстрая трансплантация сердца. В то же время в другой семье случилась трагедия: 10-летняя девочка получила в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Врачи констатировали смерть мозга.

Родители погибшей девочки, несмотря на боль потери, дали согласие на спасение другого ребенка — посмертное донорство. Оказалось, что сердце погибшей девочки идеально подходило Назарчику. У него появился шанс на жизнь.

Трансплантацию провели кардиохирурги Александр Ячник и Роман Домашич. Операция продолжалась 3 часа. Жизнь Назара спасли 30 апреля.

«До болезни наша жизнь была обычной: дом-работа-дом. А тут вдруг наш сын на глазах угасает. И помочь ему может только донорское сердце. Я каждый день молюсь и благодарю семью девочки, которая, несмотря на страшную утрату, согласилась на донорство и спасла нашего Назара. Мы хотим, чтобы о трансплантации знали как можно больше людей», — поделилась мама спасенного мальчика Анастасия.

Сейчас Назар хорошо себя чувствует, уверенно ходит по коридорам больницы без одышки и снова мечтает — он хочет стать президентом Украины, чтобы помогать детям.

Но сначала — вернуться в родной Ладыжин и съесть лаваш с сыром с мангала.

Во Львове спасли малыша весом 750 г

Напомним, во львовской Детской больнице Святого Николая впервые провели сложную нейрохирургическую операцию на мозге преждевременно рожденному ребенку весом всего 750 граммов.

Из-за глубокой недоношенности Эвелина родилась на 25-й неделе. У новорожденной девочки произошло тяжелое кровоизлияние и развилась гидроцефалия. Заведующий нейрохирургией Тарас Никитин установил крошке резервуар Омайя для выведения жидкости, а впоследствии под УЗИ-навигацией ей провели нейроэндоскопию и установили постоянную шунтирующую систему.

Кроме проблем с мозгом, девочка не могла самостоятельно дышать и питаться, а также нуждалась в лазерной операции на сетчатке для сохранения зрения. Борьба большой команды специалистов за жизнь младенца длилась девять месяцев, из которых 147 дней Эвелина провела в реанимации.

После длительного лечения и выхаживания состояние ребенка значительно улучшилось. Девочку выписали домой с весом 6,2 кг: она самостоятельно дышит, ест из бутылочки, активно реагирует на родителей и, что является редкостью для таких случаев, не имеет судорог. Впереди Эвелину ждут реабилитация и регулярные осмотры врачей.

