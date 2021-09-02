Мама потеряла единственную дочь: в Ровенской области в ДТП погибла 29-летняя полицейская (фото)

Мама потеряла единственную дочь: в Ровенской области в ДТП погибла 29-летняя полицейская (фото)

Еще одного полицейского, который находился за рулем, госпитализировали в реанимацию.

В среду, 1 сентября, около 21:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от города Дубно Ровенской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погибла 29-летняя полицейская Екатерина Доманская.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo — 39-летний дубенчанин — заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel, 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя Opel с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы. На момент ДТП оба полицейских находились вне службы.

Водитель грузовика — 47-летний житель Закарпатской области в результате столкновения не пострадал.

Погибшая в аварии Екатерина Доманская начала Службу в органах внутренних дел в 2014 году.

"В коллективе ее будут помнить как ответственную, добросовестную, воспитанную, доброжелательную и искреннюю. 9 сентября ей исполнилось бы 29 лет. В 15-летнем возрасте она осталась без отца, а теперь мама потеряла единственную дочь. Руководство полиции Ровенской области и весь личный состав выражают искренние соболезнования родным", — говорится в сообщении полиции.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи.

По данному факту проводится служебное расследование, а приказом руководителя главка Алексея Камышанская начальника Дубенского районного отдела полиции в настоящее время отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Напомним, в Светловодске авто раздавило маму троих детей, которая вышла купить смесь для малыша.

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