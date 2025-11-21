Мама убитой россиянами Лизы из Винницы выходит замуж: трогательная история любви (фото)

Мама погибшей 4-летней Лизы из Винницы Ирина Дмитриева получила предложение руки и сердца

Украинка Ирина Дмитриева, чья 4-летняя дочь Лиза погибла во время российского ракетного удара по Виннице, поделилась радостной новостью: она выходит замуж. Женщина приняла предложение руки и сердца от мужчины, с которым познакомилась всего месяц назад, что поразило пользователей соцсетей.

О радостной новости Дмитриева сообщила в Instagram.

Мама Лизы показала фото с кольцом и поделилась трогательной историей отношений, которая быстро покорила сердца пользователей соцсетей.

«19 октября мы впервые встретились и проговорили пять часов без остановок. Было такое ощущение, будто мы знаем друг друга много лет. Первую неделю мы просто общались, я ничего не думала, но хотела писать ему каждый день и делиться всем. И даже не представляла, что будет дальше», — рассказала Ирина.

Пара познакомилась благодаря общим друзьям. Впервые они пересеклись в соцсетях в конце июля, но тогда женщина приостановила общение. Друзья еще несколько раз пытались их свести, однако Ирина отказывалась, потому что воспринимала это «как нечто дикое». Впоследствии ее отношение изменилось.

«На премьеру „Холостяка“ мы собрались на девичник, и тогда меня уговорили просто позвонить ему. Взяли „на слабо“. 19 октября мы впервые встретились, и тогда началась новая страница нашей жизни. В тот вечер, после свидания, он сказал себе — это моя будущая жена. А я подумала, что он очень интересный, умный и воспитанный. Что у него такие же ценности семьи, как у меня. Я давно не встречала таких мужчин. Через неделю после знакомства мы начали встречаться. И сегодня ровно месяц, как мы знакомы, и три недели наших отношений», — поделилась Дмитриева.

Ирина Дмитриева и ее жених

Ирина добавила, что раньше ни она, ни ее партнер не верили в столь стремительные романы. Однако судьба доказала им другое.

"Так и встретились две одинокие души, которые прошли через разные испытания жизни и знают ценность моментов. Знают, чего хотят. Знают, что любовь — это фундамент семьи. А семья — самое главное в жизни. После разочарований и боли, после долгих лет одиночества, после того, как уже перестала ждать — получила. Впервые за эти все годы я чувствую настоящее счастье», — подытожила женщина.

Ирина Дмитриева и ее жених держатся за руки

Обручальное кольцо Ирины

Подписчики страницы Ирины эмоционально отреагировали на новость, искренне поздравляя ее и желая добра:

«Я очень рада за вас! Будьте счастливы».

«Ира, я не знаю границ от счастья, увидев этот пост! Я не знаю вас лично, но радуюсь как за самую родную душу! Будьте счастливыми, любимыми, просто будьте, и позволяйте себе все блага этой жизни!»

«Ира, слезы радости за тебя. Ты прекрасный человек и заслуживаешь самого лучшего. Обнимаю тебя, моя хорошая».

«Поздравляю вас! Вы так заслужили счастья! Я рада за вас, как за какую-то свою близкую родственницу. Я давно смотрю ваш блог, вы замечательная женщина! Желаю безграничного счастья вам и вашему избраннику!»

Напомним, 14 июля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по Виннице, во время которого погибло многио людей. Одной из жертв атаки стала 4-летняя Лиза, которую мама как раз везла в коляске с занятия с логопедом. Сама мать попала тогда в больницу с ранениями.

Семья переехала в родную Винницу из Киева в начале вторжения. Из сообщений Ирины известно, что родители очень заботились о дочери, у которой были проблемы со здоровьем (в частности, операция на сердце), но обещали ей «счастливую жизнь». Сеть и друзья были шокированы трагедией, называя убийство «маленького, невинного ребенка» очередным преступлением РФ.