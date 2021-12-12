"Мама увидела, что не дышит, но плывет": во время отдыха в Египте скончался украинец

"Мама увидела, что не дышит, но плывет": во время отдыха в Египте скончался украинец

Мужчину пытались реанимировать, но безрезультатно.

В Египте после купания в море скончался 66-летний украинец. Им оказался отец экс-депутата Верховной Рады Татьяны Черновол Николай.

О гибели самого родного человека женщина рассказала в соцсети.

Татьяна Черновол призналась, что ее семья до сих пор не знает, что произошло в тот день.

"Отдыхал с мамой. Плавали в море, смотрели на рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросив маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. На мелководье остановился – и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили сердце, которое дорогой остановилось. Анализы — были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем становилось лучше... Думали — чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Рядом была мама, а я в это время была на телефонной связи… И тут все остановилось…", – рассказывает Татьяна.

Она добавила, что медики боролись за жизнь ее отца, но объяснить, что произошло, не смогли. По словам Татьяны, страховая компания начала "химичить" с анализами, чтобы не выплачивать страховку.

Татьяна сообщила, что ее папу похоронят во вторник, 14 декабря, в селе Гора.

"Он еще был таким молодым, только 66 лет. Никогда не болел, никогда у него ничего не болело... Жил, сильный. Он единственный мог поднять вазон с пальмой... Он погиб так неожиданно, хотя всегда оберегал нас от чего-то "врасплох". Теперь он будет еще больше оберегать с моим мужем Николаем. Иначе быть не может", — написала Черновол.

Напомним, что украинские медсестры спасли белоруса на отдыхе в египетском Шарм Эль Шейх. Реанимационные мероприятия они не прекратили даже после того, как местный спасатель сказал, что это конец, и больше нет смысла продолжать.

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