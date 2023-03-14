Мама воспитывала сама: на Волыни после гибели сына на фронте появился отец и требует часть компенсации

"По закону мне положено" – заявил мужчина, хотя мать героя и местные жители утверждают, что участия в воспитании парня он почти не принимал.

На Волыни биологический отец покинул семью и многие годы не интересовался судьбой сына. Мать растила парня сама. А когда сын погиб на войне, горе-родитель решил претендовать на компенсацию от государства.

Об этом говорится в материале местного издания "Волынь".

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Татьяна Дмитрук, мать погибшего героя Анатолия Левончука, рассказывает, что мужчина оставил ее вдвоем с ребенком, когда Анатолию было 4 года.

По ее словам, имея вторую семью, ее бывший муж никогда не упоминал, что у него ребенок от первого брака.

"Пока работал в колхозе, то еще кое-какие алименты из него в конторе высчитывали, а затем исполнительные письма не могли его догнать", — отмечает Татьяна.

Женщина утверждает, что теперь, когда Анатолий погиб, биологический отец объявился и хочет получить денежную компенсацию от государства.

"От таких родителей, о которых напоминает только запись в документе, детей защищать надо. Думаю, что и сын был бы против такой уравниловки. Я бы лучше эти деньги на нашу армию отдала", – говорит она.

Местные жители поддержали женщину и заверили, что отец после развода в воспитании сына участия почти не принимал. Также они рассказали, что дом, который построил мужчина, суд разделил между разведенными супругами. Анатолий просил отца продать ему вторую половину дома, однако мужчина переписал эту недвижимость на дочь от второго брака.

Что говорит отец

Журналисты издания также пообщались и с отцом погибшего. Он заверил, что "нормально платил алименты" и общался с сыном. По поводу денежной компенсации, на которую претендует, он заявил: "По закону мне положено". Мужчина заверил, что отдаст эти деньги своей внучке – дочери погибшего героя.

Его экс-супруга в свою очередь уверяет: "Если эти деньги попадут в его руки, то он их не выпустит".

Ранее сообщалось, что родители погибшего бойца из Прикарпатья пожертвовали миллион гривен на ВСУ. А во Львовской области отец погибшего на войне военного приобрел для ВСУ три автомобиля.

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