"Мама все решит": появилась реакция девушек, которые разгромили съемную квартиру под Одессой (видео)

"Мама все решит": появилась реакция девушек, которые разгромили съемную квартиру под Одессой (видео)

Подростки рассчитывают на помощь родителей.

Девушки, которые попали в скандал с погромом квартиры под Одессой ради эффектного ролика для TikTok, нашли оправдание своему поступку.

Так, одна из девушек ответила, что ее мать о скандале знает и поможет решить вопрос, в случае необходимости.

"Знаете, что сказала моя мама? Моей маме писали. Мама сказала: не *** было сдавать квартиру малолетним. По поводу этого можете даже и не писать, мама не даст ни копейки. А если дойдет дело до ментов, то поверьте, мама все решит, мне поможет", — сказала она.

А другая девушка объяснила, что квартиру не ломали, а якобы разбили всего только две картины, а в Сети по этому раздули скандал.

Напомним, в пригороде Одессы подростки в арендованной квартире крушили мебель. Компания устроила вечеринку и снимала это на видео.

Владелицу дома вызвали соседи, когда увидели, как из окон летят картины, посуда и бытовая техника. Когда хозяйка приехала к своему дому, большинство из них бежали.

Однако полиция несовершеннолетних хулиганов идентифицировала. За их действия будут отвечать родители, их ждут административные протоколы и суд.

Хозяйка дома сейчас проводит экспертизу, чтобы посчитать убытки, и хочет судиться с родителями подростков.

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