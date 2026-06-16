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Мама выбила дверь и спасла дочь: во Львовской области задержали пенсионера за развращение ребенка
В Стрыйском районе полицейские задержали 75-летнего местного жителя, подозреваемого в развращении 11-летней девочки. Инцидент удалось приостановить благодаря вмешательству матери ребенка.
Во Львовской области полиция задержала 75-летнего мужчину по подозрению в развращении 11-летней девочки. В Стрыйском районе полицейские взяли под стражу пожилого мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении девочки-соседки.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
75-летний пенсионер развращал 11-летнюю девочку: полиция задержала мужчину
Злоумышленника поймала с поличным мама ребенка. За совершенное подозреваемому грозит наказание — до 8 лет лишения свободы.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 10 июня около 20:30 в одном из сел района. 75-летний местный житель заметил 11-летнюю девочку, которая ехала мимо его двора на велосипеде.
Он заманил ее к себе домой, закрыл входную дверь изнутри, после чего совершил в отношении ребенка развратные действия.
Крики и плач девочки услышали ее мать вместе с односельчанкой. Женщины выбили дверь дома, помешали обидчику и немедленно вызвали полицию.
На место происшествия прибыли ювенальные полицейские и следственно оперативная группа Стрыйского районного управления полиции. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи объявили о подозрении задержанному по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины — «Развращение несовершеннолетних». Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Досудебное расследование продолжается.
Снимали детскую порнографию «для семейного архива»
Напомним, в Полтаве правоохранители разоблачили супругов, которые с двухлетнего возраста собственной дочери в течение нескольких лет снимали ее в порнографических фото- и видеоматериалах, а также совершали в отношении ребенка развратные действия. Во время обысков дома у семьи изъяли компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.
Служба по делам детей уже изъяла шестилетнюю девочку из семьи. Родителям объявили о подозрении в изготовлении детской порнографии, принуждении малолетней к участию в этом и развратных действиях, а отцу — еще и в хранении этих материалов.
Суд заключил подозреваемых под стражу без возможности внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сами родители вину не признают и утверждают, что снимали все исключительно для «семейного архива».