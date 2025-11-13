"Мама, я себя не убивал": мать подозреваемого в убийстве Фарион вспомнила о записке из СИЗО

Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко

Во время заседания Шевченковского райсуда Львова по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион мать подозреваемого Вячеслава Зинченко вспомнила о странной записке, которую она получила от него из СИЗО.

Об этом сообщает «Суспільне».

Допрошенная на судебном заседании 13 ноября женщина рассказала, что после задержания сына ни ее, ни мужа, который приехал в отпуск с фронта, не пускали к Вячеславу.

«Я не знала, что с моим сыном, как он себя чувствует и мне принесли записку. Если честно, я была очень шокирована и в страхе, потому что когда я ее читала, он писал: „Если со мной что-то случится, мама, я себя не убивал“, — рассказала она на суде.

Мать подозреваемого в убийстве добавила, что в письме из камеры СИЗО, Вячеслав Зинченко утверждал, что на него давят различными способами.

«Ему подсаживали каких-то сокамерников и ему делали некрасивые ситуации с ними, поэтому он предупреждал. Я знала, что он сильный, но в тот момент я сильно переживала», — призналась она.

На одном из предыдущих судебных заседаний заслушали аудиозапись разговора подозреваемого Вячеслава Зинченко с сокамерником, где фигурант признал, что убил Фарион из-за личной неприязни. На заседании Зинченко утверждал, что сказал это под давлением.

Как сообщалось ранее, 13 ноября суд продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Он останется под стражей без права на залог еще на 60 суток.

Напомним, убийство Ирины Фарион было совершено 19 июля 2024 года во Львове. В общественного деятеля и языковеда стреляли из пистолета, она умерла в больнице.

Вскоре после убийства правоохранители задержали подозреваемого в преступлении — жителя города Днепр Вячеслава Зинченко. С тех пор он находится в СИЗО и суд постоянно продлевает срок содержания под стражей.

Во время очередного судебного заседания по делу, которое состоялось 21 октября, был допрошен тайный свидетель, который видел подозреваемого в день преступления.