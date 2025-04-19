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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Мама, я все выдержал!": первые слова военного после трех лет плена, растрогавшие всю страну

Такие слова являются символом несокрушимости украинских воинов, переживших плен, но не сломавшихся.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Украинские воины после плена встречаются с родными — момент, который растрогал страну

Украинские воины после плена встречаются с родными — момент, взволновавший страну / © СБУ

19 апреля в Украину вернулись 277 военных, находившихся в российском плену. Один из военных впервые позвонил домой после трех лет в плену.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Мамочка, я тебя так люблю, я так соскучился! Три года я сидел. Мамочка, я все выдержал, я продержался!», — сказал военный своей матери.

Среди освобожденных — воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта, а также пограничники. Многие защищали Мариуполь, а также воевали на направлениях в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.

Напомним, вообще обмен состоялся 246 на 246, а 31 бойца тяжелораненого бойца Украине отдали вне обмена.

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