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"Мама, я все выдержал!": первые слова военного после трех лет плена, растрогавшие всю страну
Такие слова являются символом несокрушимости украинских воинов, переживших плен, но не сломавшихся.
19 апреля в Украину вернулись 277 военных, находившихся в российском плену. Один из военных впервые позвонил домой после трех лет в плену.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Мамочка, я тебя так люблю, я так соскучился! Три года я сидел. Мамочка, я все выдержал, я продержался!», — сказал военный своей матери.
Среди освобожденных — воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта, а также пограничники. Многие защищали Мариуполь, а также воевали на направлениях в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.
Напомним, вообще обмен состоялся 246 на 246, а 31 бойца тяжелораненого бойца Украине отдали вне обмена.