"Мама, я все выдержал!": первые слова военного после трех лет плена, растрогавшие всю страну

Украинские воины после плена встречаются с родными — момент, взволновавший страну / © СБУ

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19 апреля в Украину вернулись 277 военных, находившихся в российском плену. Один из военных впервые позвонил домой после трех лет в плену.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Мамочка, я тебя так люблю, я так соскучился! Три года я сидел. Мамочка, я все выдержал, я продержался!», — сказал военный своей матери.

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Среди освобожденных — воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта, а также пограничники. Многие защищали Мариуполь, а также воевали на направлениях в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.

Дата публикации 21:45, 19.04.25 Количество просмотров 26 Возвращение героев: первые звонки домой после трех лет плена

Напомним, вообще обмен состоялся 246 на 246, а 31 бойца тяжелораненого бойца Украине отдали вне обмена.