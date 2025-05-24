"Мама, я жив": год плена позади – военный Дмитрий вернулся домой (видео)

Военный Дмитрий год провел в плену / © скриншот с видео

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Военный Дмитрий вернулся домой к матери и маленькому сыну через год плена.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram и обнародовал видео счастливого мгновения.

«Когда ноги касаются родной земли, а в трубке — голос мамы. Это не просто мгновение — это целая вечность, вложенная в слова: „Мама, я жив“. Военный Дмитрий был в плену больше года, его дома ждет маленький сын. Приветствуем Героя дома!» — написал омбудсмен.

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Дата публикации 15:27, 24.05.25 Количество просмотров 7 Спустя год плена: трогательное возвращение военного Дмитрия к маме и сыну

Большой обмен пленными: что известно

Напомним, что вчера, 23 мая, между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Сегодня провели второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.