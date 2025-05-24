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"Мама, я жив": год плена позади – военный Дмитрий вернулся домой (видео)
Щемящий момент: военный Дмитрий вернулся из плена и сказал маме «я жив».
Военный Дмитрий вернулся домой к матери и маленькому сыну через год плена.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram и обнародовал видео счастливого мгновения.
«Когда ноги касаются родной земли, а в трубке — голос мамы. Это не просто мгновение — это целая вечность, вложенная в слова: „Мама, я жив“. Военный Дмитрий был в плену больше года, его дома ждет маленький сын. Приветствуем Героя дома!» — написал омбудсмен.
Большой обмен пленными: что известно
Напомним, что вчера, 23 мая, между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.
Сегодня провели второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.