ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

"Мама, я жив": год плена позади – военный Дмитрий вернулся домой (видео)

Щемящий момент: военный Дмитрий вернулся из плена и сказал маме «я жив».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Военный Дмитрий год провел в плену

Военный Дмитрий год провел в плену / © скриншот с видео

Военный Дмитрий вернулся домой к матери и маленькому сыну через год плена.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram и обнародовал видео счастливого мгновения.

«Когда ноги касаются родной земли, а в трубке — голос мамы. Это не просто мгновение — это целая вечность, вложенная в слова: „Мама, я жив“. Военный Дмитрий был в плену больше года, его дома ждет маленький сын. Приветствуем Героя дома!» — написал омбудсмен.

Большой обмен пленными: что известно

Напомним, что вчера, 23 мая, между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Сегодня провели второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie