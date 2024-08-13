Мама Жана Беленюка прокомментировала завершение карьеры сына: "Жду внуков!"

В Киеве, чтобы на полную чествовать олимпийскую команду украинцев, выделили отдельный зал на железнодорожном вокзале.

В Украину вернулась часть наших олимпийцев: 16 спортсменов, среди которых пять призеров Парижа. На вокзале их встречали родители, дети и даже пес Каспер. Кого с нетерпением ждала эта собака, и о чем больше всего мечтает мама олимпийского призера Жана Беленюка – в эксклюзиве TSN.ua.

С цветами и флагами наших олимпийцев ждут железнодорожного вокзала. В очереди на объятия выстраиваются к серебряной призерке по борьбе Ирине Коляденко. Как девушка боролась за медаль, до сих пор видно на ее лице. Олимпийских наград у нее уже две. От олимпиады до олимпиады она повышает планку. На предыдущей – в Токио – была бронза. Теперь – серебро.

Овации вызывает еще один борец – серебряный призер Парвиз Насибов. Его на платформе ждет самый молодой поклонник – трехмесячный сын. Мальчик лично был на олимпиаде, видео, как он на руках у мамы болел за отца, стало вирусным.

В столице, чтобы на полную почтить спортсменов, выделили отдельный зал на железнодорожном вокзале. К людям спешит Жан Беленюк. На руках несет собачку Каспера, которую потом отдал маме. Украинский борец, получивший за свои достижения олимпийские медали всех достоинств, объявил о завершении своей спортивной карьеры. Сделал это прямо на олимпиаде – символическим жестом – снял борцовки и оставил их в центре ринга.

Жан Беленюк завершил спортивную карьеру / Фото: ТСН.ua

Что со спортом все – искренне надеется мама спортсмена.

"Я хотела бы, чтобы у него наладилась семейная жизнь", – говорит она.

Жан Беленюк говорит, что мама ждет внуков.

"Будем работать над этим вопросом", – уверяет он.

А впереди у него еще много вопросов, которые планирует решать как народный депутат.

"Насущный вопрос – это отток молодых атлетов с семьями за границу. И там они начинают заниматься спортом", – рассказал Жан Беленюк.

Но для этого, говорит спортсмен, сначала нужно выиграть войну.

Что, несмотря на военные действия, наши спортсмены получили олимпийские награды – большой успех, уверен президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.

В Киеве встретили олимпийскую сборную Украины

"Хотя бы день отдохнуть. Мы еще планировали ехать на Чемпионат мира. 19 числа выезжаем. Поэтому нет времени расслабляться", — подчеркнула Людмила Лузан, одна из украинских гребцов-каноисток, получивших серебро.

Впереди – подготовка к следующим Олимпийским играм, которые состоятся через 4 года в Лос-Анджелесе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мама Жана Беленюка прокомментировала завершение карьеры сына: "Жду внуков!"

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