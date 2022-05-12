Маме и дочери оторвало ноги: история семьи, попавшей под ракетный обстрел в Краматорске

В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске 11-летняя девочка осталась без ног, также одну концовку оторвало ее матери. Сыну же Натальи чудом удалось уцелеть.

Сейчас семья находится в одной из детских больниц Львова, где несколько недель проходит лечение.

За мамой и сестрой-близнецом ухаживает 11-летний Ярослав, рассказывают в Первом медицинском объединении Львова.

"Он повзрослел в тот момент, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Сестра-близнец и мама, которые были на перроне, остались без ног: девочка — обоих, женщина — одной. И 11-летний Ярослав теперь за ними ухаживает. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей", — говорится в сообщении.

фото/Первое медицинское объединение города Львова

Семья из Новгородского Донецкой области. Родной папа деток умер, а отчим пошел воевать. В начале апреля мать детей Наталья решила вывезти сына и дочь из-под обстрелов. Так с чемоданами они приехали на вокзал Краматорска.

Пока ждали поезда, Яна попросила у мамы чая, которого на перроне готовили волонтеры. Ярослав остался охранять вещи в помещение. Когда мама с сестренкой вышли на улицу, раздался взрыв.

"Наталья, которая до сих пор не может простить того похода за чаем, вспоминает: когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочери нет ног. А после того, как не смогла подняться, поняла, что и сама без одной конечности", — рассказывают в медучреждении.

фото/Первое медицинское объединение города Львова

Их испуганных во Львов доставил эвакуационный поезд. Сейчас дети и мама уже улыбаются, потому что, наконец, в безопасности. Совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

фото/Первое медицинское объединение города Львова

Читайте также: