"Мамуля, я дома!": освобожденный военный растрогал Сеть словами к самой родной

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Сегодня, 9 июня, прошел первый этап большого обмена пленными между Украиной и Россией. Освобожденный военный умилялся словами матери, которой позвонил впервые после плена.

Видео показал омбудсман Дмитрий Лубинец.

В первые минуты дома защитник не скрывал искренних эмоций и поблагодарил самого родного человека за то, что ждала его.

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"Алло, мамуля? Я приехал, я дома! Все, я вернулся, я на родной земле. Я скоро приеду. Спасибо тебе за все, за письма. Я тебя люблю очень, жду встречи. Мама, самое родное, что у меня есть. Спасибо, что ты есть, спасибо, что ждала. Да, я в Украине. Да, я в Украине. Да, я в Украине. воин.

Дата публикации 15:33, 09.06.25 Количество просмотров 10 Освобожденный военный позвонил маме с родной земли, рострогав Сеть

Напомним, сегодня, 9 июня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие к 25 годам.

«Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день, – рассказал Лубинец.

Он также подчеркнул, что процесс остается очень сложным и включает немало чувствительных деталей. Переговоры ведутся практически каждый день.

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