"Мамуль, срочно скажи, у тебя инвалидность есть?": оккупанты ищут возможность убежать с фронта (аудио)

Российские оккупанты ищут родственников с инвалидностью, чтобы оформить опекунство и таким образом избежать войны.

Об этом говорится в перехвате, обнародованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре российский солдат в Донецкой области пытается узнать у матери ее группу инвалидности, чтобы отказаться идти в наступление и вернуться домой, чтобы оформить опекунство.

"Мамуль, срочно скажи мне, у тебя же есть инвалидность. С 1 и 2 (группой — Ред.) я могу стать твоим опекуном... Меня можно отсюда забрать сейчас. Все, я пишу отказ тогда. А ты делай мне группу, чтобы я был твоим опекуном", — сказал оккупант.

Впрочем, оказалось, что у его матери 3 группа инвалидности, которая не нуждается в опекуне. Так что он не сможет отказаться идти в бой и его все же отправят на передовую. Он признается, что только пять солдат остались, а остальные отказались от наступления.

"Я понимаю, что я паникую. Позавчера, как сердце болело, мне доктор дал таблетки. Я таблеток выпил, напился . Мне аж сразу так легко стало и, на**й, нас здесь накрыли, окружили и начали стрелять. Нас обкладывали", – рассказал оккупант.

Ситуация в Донецкой области

По данным Генштаба, ВСУ за минувшие сутки сдержали наступление оккупантов в Донецкой области. Подразделения Сил обороны отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая.

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