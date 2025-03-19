"Мамуля, нас обменяли": освобожденные из плена украинские воины звонили по телефону родным (видео)

В Сети появились трогательные кадры общения освобожденных из плена украинских бойцов со своими родными.

Украинские воины, вернувшиеся домой в результате обмена военнопленными 19 марта, прежде всего звонили по телефону своим родным.

На видео, которое опубликовал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, один из бойцов звонит по телефону своей матери, которая кажется не может поверить в свое счастье.

"Нас обменяли, мамуля. Уже дома. Люблю вас", — говорит он.

Другой боец, видео с которым опубликовал телеканал "Мы Украина", тоже говорит, что сразу после возвращения в Украину позвонил по телефону родным – дочери, внукам.

"Слава Богу, все живы", — сказал он.

В плену он провел два года, восемь месяцев и девятнадцать дней в плену. Вернулся – и услышал голос дочери.

Освобожденные из плена украинские воины трогательно общались с родными

Напомним, дочь морского пехотинца Александра Савова, защищавшего Мариуполь и попавшего в русский плен, впервые почти за три года услышала его голос.

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