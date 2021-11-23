Мандарины полезны, но не всем: кому этот новогодний фрукт запрещено кушать / pixabay.com

Мандарины полезны, но не всем. Кому этот новогодний фрукт может навредить

Мандарины полезны, но не всем. Кому этот новогодний фрукт может навредить

Польза от мандарин известна каждому. Ведь эти фрукты, которые чаще всего появляются на новогоднем столе украинцев, содержат большое количество витаминов. Но полезные свойства мандарина подходят, к сожалению, не всем людям. ТСН.ua рассказывает, кому стоит отказаться от их употребления, а кому – уменьшить количество этих фруктов во время новогоднего застолья.

Мандарины – полезные свойства

Большинство цитрусовых (а мандарины входят в их число) являются отличным источником многих витаминов и минералов: С, Р, А, D, К, В, магний, кальций, калий. Также в их составе можно найти эфирные масла, минеральные соли и фитонциды. Последние играют немаловажную роль в профилактике простудных заболеваний, ведь являются естественными антибиотиками. А еще мандарины помогают снизить риск инфаркта и инсульта, улучшая работу сердца.

Полезны ли мандарины в другое время года? Конечно, да! В мандаринах содержатся вещества, которые помогают улучшить кровоснабжение глазниц и в целом повысить остроту зрения. Для работы желудка польза от мандарин невероятно велика. Ведь они участвуют в переваривании жиров, помогают нормализовать работу кишечника, уменьшить воспаление в печени и желчном пузыре.

Для здоровья кожи также важно есть мандарины. Полезные свойства этих фруктов проявляются не только при приеме внутрь. Их используют в качестве косметического средства от раздражений, покраснений, высыпаний. А еще мандарины – любимый фрукт тех, кто пытается вести здоровый образ жизни. Ведь в 100 г этого продукта содержится всего 53 ккал.

Вред от мандарин: кому запрещено есть эти фрукты / pixabay.com

Вред от мандарин: кому нельзя есть эти фрукты

Мандарины обладают ярко выраженными аллергическими свойствами, поэтому эти фрукты следует с осторожностью давать детям. Они также не рекомендованы людям, страдающим аллергией, ведь могут вызвать крапивницу. Следует исключить мандарины из рациона, если у вас есть проблемы с повышенной кислотностью желудка, гастритом или язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Мандарины раздражают слизистую желудка, а также почки, поэтому их нужно с осторожностью есть людям, которые болеют энтеритом, колитами и острыми воспалительными заболеваниями кишечника. Медики не рекомендуют добавлять мандарины в рацион, если вы страдаете гепатитом, холециститом, острым нефритом. В кожуре мандаринок находится большое количество эфирных масел, поэтому ее нельзя добавлять в разные блюда, если у вас больные почки, печень, поджелудочная железа, желчевыводящие пути.

Польза и вред мандарин: сколько съедать в день, чтобы не переживать за здоровье

Здоровый взрослый человек, по определению врачей, может съедать 5-7 фруктов в день без ущерба для здоровья. В норме рекомендовано остановиться на 3-5 мандаринах в день. А вот детям старше 7-ми лет лучше не давать больше 2-3 мандаринок. Они могут спровоцировать аллергические реакции.

Чтобы польза от мандарин была максимальной, обязательно мойте фрукты перед употреблением. Перевозчики часто покрывают их химикатами для лучшей сохранности своей продукции. А эти вещества могут нанести здоровью серьезный вред.

Читайте также: