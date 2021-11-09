Маневрировала между авто и показывала средний палец водителям: нетрезвая мать с ребенком шлепнулась на тротуар в Харькове (видео 18+)

Женщина так увлеклась разборками с водителями, что не заметила бордюр и загремела на тротуар.
В Харькове нетрезвая женщина вместе с маленьким ребенком на руках пересекала дорогу с оживленным движением, нарушая ПДД. На обочине она просто упала, зацепившись за бордюр.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".
Инцидент произошел на улице Академика Павлова в Харькове.
"В Харькове "яжемать" упала с ребенком". Вероятно, пьяная женщина пересекала дорогу. Ее не смущал поток машин и отсутствие пешеходного перехода. На замечания водителей горе-мать решила поскандалить, и не заметила бордюр, из-за которого перецепилась и шлепнулась вместе с ребенком", — написали авторы видео.
На кадрах видно, как ребенок полетел на землю спиной и головой. Авторы видео выразили надежду, что соответствующие службы отреагируют на данное видео и горе-мать накажут.
Осторожно, кадры содержат жестокие кадры (видео 18+)
Напомним, что во Львове госпитализировали 4-летнего мальчика. Ребёнка нашли посреди улицы, а рядом на земле спала его 43-летняя мать.
Читайте также: