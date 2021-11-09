Маневрировала между авто и показывала средний палец водителям: нетрезвая мать с ребенком шлепнулась на тротуар в Харькове (видео 18+)

Маневрировала между авто и показывала средний палец водителям: нетрезвая мать с ребенком шлепнулась на тротуар в Харькове (видео 18+)

Женщина так увлеклась разборками с водителями, что не заметила бордюр и загремела на тротуар.

В Харькове нетрезвая женщина вместе с маленьким ребенком на руках пересекала дорогу с оживленным движением, нарушая ПДД. На обочине она просто упала, зацепившись за бордюр.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

Инцидент произошел на улице Академика Павлова в Харькове.

"В Харькове "яжемать" упала с ребенком". Вероятно, пьяная женщина пересекала дорогу. Ее не смущал поток машин и отсутствие пешеходного перехода. На замечания водителей горе-мать решила поскандалить, и не заметила бордюр, из-за которого перецепилась и шлепнулась вместе с ребенком", — написали авторы видео.

На кадрах видно, как ребенок полетел на землю спиной и головой. Авторы видео выразили надежду, что соответствующие службы отреагируют на данное видео и горе-мать накажут.

Осторожно, кадры содержат жестокие кадры (видео 18+)

Напомним, что во Львове госпитализировали 4-летнего мальчика. Ребёнка нашли посреди улицы, а рядом на земле спала его 43-летняя мать.

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