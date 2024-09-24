"Мангалы" не спасли: Третья штурмовая показала поражение техники РФ на Харьковщине (видео)

Антидроновая защита россиян не спасает их от наших беспилотников и мастерства бойцов.

Новая партия техники окупантов сожжена на Харьковщине. Подразделения Третьей штурмовой поразили бронетехнику, грузовики и легковые авто противника.

Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая показала поражение техники РФ на Харьковщине

Уголь из железа противника сделали пилоты "Primus" 1-го штурмового, 2-го штурмового, "FATUM" противотанкового и "Revenge group" 1-го механизированного батальонов, а также Батальона беспилотных систем.

Ранее бойцы 3-й штурмовой показали результаты работы в Харьковской области. Они попали FPV-дронами в партию техники и россиян.

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