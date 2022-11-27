"Маниакальное желание погрузить Украину во тьму": в МВД прокомментировали атаки РФ на объекты энергетики

В результате российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что россияне "мечтают маниакальным желанием погрузить Украину во тьму". Именно поэтому РФ будет дальше атаковать критическую энергетическую инфраструктуру.

Об этом он сказал 27 ноября в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет никаких оснований полагать, что Кремль остановятся. Впрочем, Украину не сломать, подчеркнул он.

"Нас могут ждать довольно непростые времена, но и правительство готовится. Я знаю, что подавляющее большинство украинцев также готовятся к подобным атакам", — сказал Енин.

В настоящее время в 524 населенных пунктах в семи регионах полностью или частично отсутствует электроэнергия. Кроме того, в результате ударов РФ по Украине пострадали около 32 тысяч гражданских объектов, а также более 700 объектов критической инфраструктуры. В частности, аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции. Между тем, 3% от количества зафиксированных обстрелов были военные объекты.

"Как и положено террористам, под прицелом у них — гражданские объекты. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Под прицелом россиян остаются и объекты критической инфраструктуры" — сказал Енин.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары российских войск по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте.

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