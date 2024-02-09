"Манипуляции и обман": ветеран назвал "бутафорским" новый законопроект о мобилизации

Большинство предложений в законопроекте о мобилизации, принятом Радой в первом чтении, – бутафория.

Такое мнение высказал правозащитник, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз в комментарии "Фокусу".

"Хотелось бы увидеть что-то новое, мотивирующее людей доверять системе. Но я увидел только манипуляции и обман. Например, денежное обеспечение для военнослужащих – в Минобороны вспомнили, что вернут дополнительную награду в размере 30 тысяч грн. Однако в тексте я увидел, что это манипуляция – никаких упоминаний о награде нет. А денежное обеспечение в 20 тысяч грн точно должна сопровождать дополнительная награда за участие в боевых действиях, это нужно зафиксировать", – сказал он.

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Что касается демобилизации спустя 36 месяцев службы, ветеран отмечает, что в документе сроки будут обозначены на Ставке Верховным главнокомандующим.

"Ты подаешь рапорт, и пока Ставка не примет решения по конкретной категории военнослужащих, демобилизации не будет. То есть фактически это могут быть более 36 месяцев. К тому же нужно быть справедливыми. Есть разница между начальником группы логистики в тылу и военнослужащим в окопе. Я предлагал, чтобы непосредственное участие в боевых действиях считалось день за два", – добавил Симороз.

Есть у правозащитника замечание к "равному военному учету для всех". В законопроекте предлагают лишить госслужащих и силовиков гарантированной отсрочки от службы в ВСУ. Права на полную бронь могут лишиться работников Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ДБР), государственной исполнительной службы, прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы судебной охраны, патронатной службы и Национальной полиции. По словам Симороза, это заявление не соответствует действительности.

"В документе все прописано хитро. На первый взгляд, кажется, что правоохранителей лишат права на бронь. Но когда я проанализировал, кто такие госслужащие, то выяснил, что из 140 тысяч сотрудников Нацполиции только 4 тысячи – госслужащие. В основном это женщины-деловоды. Следователи, оперуполномоченные, патрульные — все они не госслужащие и за ними сохраняется право на бронь", – продолжает Симороз.

Достаточно замечаний у правозащитника к одной из ключевых норм – электронного кабинета призывника, куда, согласно документу, ТЦК и СП будут направлять электронные повестки.

"Я рад, что в правительстве на 100% уверены, что у всех в нашей стране есть смартфоны. Я бы им посоветовал снять розовые очки и поездить по регионам. Но истории с утечкой информации из "Дії", а также проблемы с Э-голосованием во время "Евровидения" показали, что не все так гладко с цифровизацией. Я не уверен, что хочу доверять свои данные подобной системе", – отмечает Симороз.

Правозащитник добавляет, что цифровизация не решит проблему коррупции в системе, поскольку для этого нужна реформа ТЦК и СП.

"Персональные данные обрабатывают и другие учреждения, не только ТЦК и СП. Однако происходящее за закрытыми дверями военкоматов – это ужас. У вас забирают телефон на входе, вы не можете выйти из помещения без подписи уполномоченного работника военкомата, в системе тотальная коррупция, сотрудники не умеют общаться с людьми. Вместо военкомов давно нужно посадить гражданских менеджеров, делопроизводителей, психологов. И сделать весь процесс прозрачным, а не прикрываться гостайной. Есть у нас центр административных услуг, а это должен быть центр предоставления военных услуг. Люди должны доверять системе. Видеть, что все открыто. А не то, что заходишь – и телефон из рук выбивают", – добавил он.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Поддержали обновленный проект об изменениях в мобилизации 243 народных депутата. Против – 12, воздержались – 45.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что законопроект принят без предложений комитета. "Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение. То есть, вероятнее всего, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – рассказал нардеп.

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