Украина
183
1 мин

"Манияк" разгуливает по Киеву и охотится на детей с якобы зараженными иглами: что известно

В Киеве неизвестный якобы вонзает детям иглы с наркотиками — в полиции прокомментировали.

Игорь Серов
Детская площадка / © pixabay.com

В Сети появилась информация, что в Киеве мужчина пытается подсунуть наркотики детям. Он якобы подходит к детским площадкам и даже заглядывает в детские коляски.

В полиции корреспонденту ТСН.ua дали объяснения по поводу этой информации.

«Заявлений и сообщений не поступало в полицию, зарегистрировали самостоятельно по факту публикации. Сейчас идет проверка», — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер ГУНП в Киеве Анна Страшок.

Как выяснил ТСН.ua, сообщение в соцсетях о «маньяке с иглами», якобы охотящемся на детей, вызвало немалую обеспокоенность у родителей, гуляющих на детских площадках киевской Борщаговки.

Напомним, во Львове правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотических веществ. Два сожителя организовали незаконный бизнес, продавая кокаин и экстази, а для конспирации использовали книги украинских классиков.

