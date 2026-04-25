"Манияк" разгуливает по Киеву и охотится на детей с якобы зараженными иглами: что известно

Детская площадка / © pixabay.com

В Сети появилась информация, что в Киеве мужчина пытается подсунуть наркотики детям. Он якобы подходит к детским площадкам и даже заглядывает в детские коляски.

В полиции корреспонденту ТСН.ua дали объяснения по поводу этой информации.

«Заявлений и сообщений не поступало в полицию, зарегистрировали самостоятельно по факту публикации. Сейчас идет проверка», — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер ГУНП в Киеве Анна Страшок.

Как выяснил ТСН.ua, сообщение в соцсетях о «маньяке с иглами», якобы охотящемся на детей, вызвало немалую обеспокоенность у родителей, гуляющих на детских площадках киевской Борщаговки.

Напомним, во Львове правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотических веществ. Два сожителя организовали незаконный бизнес, продавая кокаин и экстази, а для конспирации использовали книги украинских классиков.