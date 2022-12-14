"Манияки, которым нравится убивать": российский солдат рассказал о военных преступлениях ВС РФ

В рядах ВС РФ воюют маньяки, которым просто нравится убивать людей.

Об этом в интервью CNN рассказал российский военнослужащий Никита Чибрин, которому удалось дезертировать и уехать в ЕС.

Никита Чибрин – эксвоеннослужащий ВС РФ из российского города Якутск. Он служил в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, печально известном российском военном подразделении, обвиняемом в совершении военных преступлений во время их пребывания в Буче, Бородянке и других городах и селах к северу от Киева. В сентябре он дезертировал из российской армии и бежал в Европу через Беларусь и Казахстан.

Минобороны Украины назвало военное подразделение, где служил Чибрин – военными преступниками, когда после вывода войск РФ из Киевщины, там были обнаружены массовые могилы с убитыми мирными жителями и тела мертвых, лежавшие на улицах.

Было указание "убивать всех"

Никита Чибрин рассказывает, что во время их дислокации на Киевщине в марте, видел, как его однополчане — русские солдаты бежали после якобы изнасилования двух украинок.

"Я видел, как они бежали, а потом узнал, что они насильники. Они изнасиловали мать и дочь", – сказал он.

Их командиры, по словам Чибрина, пожимали плечами, когда узнали об изнасиловании. Подозреваемых в изнасиловании избивали, говорит он, но они так и не понесли полного наказания за совершенное – их просто уволили из армии.

Командиром подразделения был Азатбек Омурбеков, офицер 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, известный как "Бучанский мясник" и находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. США наложили санкции на всю бригаду.

В РФ отрицают факты убийств и пыток мирных жителей военнослужащими ВС РФ. Путин присвоил подразделению почетное воинское звание и отметил его за "героизм" и "смелые действия". Чибрин сказал, что особого героизма он не увидел, а вот военные преступления — да.

"Я не видел убийств, но я видел, как насильники бежали, которых преследовали (высшие ранги подразделения), потому что они совершили изнасилование", – сказал он.

По его словам, командование ВС РФ дало прямое указание "убивать всех, кто делился информацией о позициях подразделения, будь то военные или гражданские".

"Есть маньяки, которым нравится убивать человека. Там такие маньяки появились", – сказал он.

Чибрин также рассказал о массовом мародерстве в Киевской области — российские солдаты забирали все, что им нравилось, драгоценности, бытовую технику, оргтехнику и т.д.

"Они этого совсем не скрывали. Многие из моего подразделения, когда мы выезжали из Липовки и Андреевки в конце марта, забирали машины, технику, забирали гражданские машины и продавали в Беларусь. Металлитет такой: если ты что-то украдешь, ты хорош. Если вас никто не поймает, хорошо! Если ты видишь что-то дорогое, воруешь это и не попадаешься, ты хороший", — рассказывает Чибрин.

Он добавил, что командиры подразделения знали о преступлениях подчиненных, но никак на это не реагировали.

"Солдаты для них – пушечное мясо"

Чибрин не сомневается, что Россия в конце концов проигрывает войну, но к этому моменту будет еще много погибших.

Фото: theins.ru

"Россия не остановится, пока не прольется большая кровь, пока все не умрут. Солдаты для них – пушечное мясо. Они их не уважают. Конечно, Россия проиграет. Потому что весь мир поддерживает Украину. Думать, что они (россияне) победят — это глупо. Они думали, что за три дня займут Киев. Какой сейчас день [войны]? Думали, приедут в Украину, встретят цветами. Но им сказали, чтобы они отошли, и забросали коктейлями Молотова", — сказал он.

«Они нам врали»

По словам Чибрина, солдаты из его подразделения были плохо подготовленными. Для обучения им дали автоматы, мишень и пять тысяч пуль, и на том все. Он сказал, что многие мужчины были плохо обучены, и большинство не имело представления, куда они направляются.

"Те, кто говорил, что легко будет расстреливать украинцев, когда они вернутся с передовой… они даже не могли со мной поговорить. Они видели войну, видели поражение, видели, как убивали их товарищей, видели трупы. Поняли – но бежать не смогли. Это была большая ложь. Это были военные учения с белорусской армией. И они нам врали. 24 февраля просто сказали, что все пойдут воевать", — рассказывает Никита.

Сам Чибрин признается, когда узнал, что его отправляют на войну, пытался отказаться и пообщаться с командиром, но получил угрозы.

"Первое, что я сказал, было: "Командир, чертовски, я не хочу идти на войну", а он сказал: "Эй, ты, у тебя будут большие проблемы, ты попадешь в тюрьму и твоя семья будет иметь большие проблемы" … и он напал на меня, посадил в спецтранспорт и закрыл дверь. И я не мог ее открыть изнутри. Вот так я уехал в Украину", — признается бывший солдат.

После этого он вместе со своим подразделением несколько месяцев пробыл в Украине в Киевской области, затем получил ранения и попал в военный госпиталь в России, но в мае был вынужден вернуться в Украину. В этот раз его отправили в Харьковскую область на востоке Украины, а затем провел время в лесах вокруг Изюма. Там он решил сбежать, заскочив в грузовик.

"Я прыгаю в кузов грузовика и вижу, вау, другие ребята тоже уезжают из Украины. И они говорят, что мы не хотим воевать. И я еду на границу с Россией и говорю, что мне нужна медицинская помощь», – сказал он.

Вернувшись в Россию, Чибрин провел в больнице почти месяц, но ему снова предложили подписать бумаги о том, что он возвращается на войну.

Чибрин сначала бежал в Санкт-Петербург, а затем сел на поезд в Беларусь. Оказавшись там, он смог найти посредника, который помог ему добраться до Казахстана, откуда он в конце концов переехал в текущее местоположение.

Теперь он намерен рассказать о событиях, свидетелем которых он был в Украине, даже написал антивоенную песню "Сотни душ, сотни тел погибших людей. Сотни матерей без детей".

Напомним, что российские кафиры пытались взорвать десант в Никополе. Впрочем, сделать этого они не смогли, из-за заминированного берега города.

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