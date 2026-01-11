Манявский водопад на Прикарпатье полностью сковал лед — удивительные фото

Из-за морозов на Прикарпатье 20-метровый Манявский водопад в Ивано-Франковской области полностью замерз. / © pixabay.com

В Ивано-Франковской области полностью замерз 20-метровый Манявский водопад.

Фото покрытого льдом водопада распространяют в социальных сетях посетители и местные жители, в частности roma.manyava.

На обнародованных кадрах видно, как вблизи замерзшего водопада фотографируются туристы.

Фото instagram roma.manyava

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ), в регионе сохраняется морозная погода с минусовой температурой, днем около -6…-5 °C, а ночью может опускаться еще ниже — до -9 °C.

Фото instagram roma.manyava

Полное замерзание Манявского водопада происходит не каждый год и обычно возможно только во время сильных сильных морозов.

Фото instagram roma.manyava

Что известно о Манявском водопаде

Манявский водопад является гидрологическим памятником природы общегосударственного значения. Он расположен в Украинских Карпатах, в массиве Горганы, юго-западнее села Манява в Ивано-Франковской области.

Высота водопада составляет около 20 метров, что делает его одним из самых высоких в Карпатах и Украине. У подножия водопада образовался небольшой естественный водоем с чистой горной водой.

Напомним, в Украину идет сильный мороз до -24 °C. Так, 12 января, в Украине сохранится морозная погода. В большинстве областей Украины без осадков, только в западных областях пройдет снег.