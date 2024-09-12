Марафон украинского кино от Киевстар ТВ: спецпоказ "Яремчук: Незрівнянний світ краси" и кинолекторий

Уже в эту субботу Киевстар ТВ покажет разножанровые украинские ленты.

По случаю Дня украинского кино платформа кино и телевидения Киевстар ТВ проведет особое мероприятие на Поляне ВДНХ. В программе показы фильмов и кинолекторий от создателей фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты" и соучредителей KNIFE! Фильмы.

14 сентября Киевстар ТВ организует Марафон украинского кино на Поляне ВДНХ в кинотеатре под открытым небом. Мероприятие объединит любителей отечественного кинематографа и всех тех, для кого важно развитие украинской культуры.

Уже в эту субботу с 13:00 до 18:00 на Поляне ВДНХ Киевстар ТВ покажет разножанровые украинские ленты при поддержке FILM.UA Дистрибуции Украинской Киношколы. В частности, посетителей ждет спецпоказ документальной драмы "Яремчук: Незрівнянний світ краси" производства Марии Яремчук и студии KNIFE! Films, показывающая настоящий путь первой поп-звезды Украины.

После этого состоится встреча с творческой командой фильма – режиссером Артемом Григоряном и продюсером Максимом Сердюком – в рамках кинолектория. Лекторы поговорят по теме "Как создавать популярное документальное кино" и расскажут о собственном пути от создания Youtube-контента до фильмов для кинотеатров и больших ОТТ-платформ.

Программа Марафона украинского кино:

13:00 — показ полнометражного документального фильма " Яремчук: Незрівнянний світ краси"

15:00 – Кинолекторий от Киевстара ТВ и Украинской Киношколы: встреча с творческой командой фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

16:00 — показ полнометражного художественного фильма "Памфир".

Кинотеатр под открытым небом на Поляне ВДНХ находится по адресу: г. Киев, проспект Академика Глушкова, 1. Он оснащен генератором, а также накрытиями от солнца и дождя. Вход на событие свободен при предварительной регистрации. Чтобы занять место для сидения, можно просто приобрести что-нибудь рядом в зоне фудкорта.

Партнеры мероприятия: FILM.UA Дистрибуция, Украинская Киношкола.

Медиапартнеры: 1+1 media, tsn.ua и Главред, а также медиа о жизни столицы ТиКиев.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине и всем интернет-провайдерам. Узнайте больше о новинках на платформе в телеграмм-канале "Кино для ТВ" .

Украинская Киношкола – ведущая украинская киношкола, воспитывающая новое поколение украинских кинопрофессионалов. Здесь студенты получают качественное кинообразование, учась у специалистов украинской и международной киноиндустрии.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.