Очевидно, у предателей Украины, работающих на российских террористов, не все в порядке со здравым смыслом, и они ежедневно упорно это доказывают.

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что Украина намерена "бомбить Польшу". Для этого, полагает ненормальный, мы даже "перерабатываем натовские ракеты".

Об этом говорится в интервью Сальдо российскому журналисту.

"Украинцы наносят российскую маркировку на ракеты"

В больном воображении Сальдо украинская сторона якобы готовит удары по базам в Польше. Конечно, говорит он, главная цель Украины – обвинить в преступлении Россию. По его мнению, коварные украинцы прямо сейчас готовят для атаки оружие от "загнивающего и опасного" Запада.

"Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам в Польше. Сейчас они переделывают дальнобойные ракеты, которые дали НАТОвцы, специально наносят российскую маркировку, чтобы ударить по Польше и обвинить Россию", – заявил коллаборант.

Ранее Сальдо издал бред о том, что Кирилл Буданов по поручению Зеленского отдал приказ "открыть на него охоту". Мол, в него летело "более 10 ракет высокоточных ракет".

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