Марцинкив призвал франковцев сажать огороды

Прежде всего, урожай пойдет на нужды громады и армии.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей громады сажать огороды.

Об этом сообщает местное издание "Курс".

Марцинкив отмечает: важно, чтобы вся земля на территории громады была распахана, а на ней были насажены овощи. Это поможет обеспечить нужды города и военных.

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"Сейчас хоть немного снегит и похолодало, но все-таки на календаре весна. А это значит, что вскоре начало огородных работ. Я очень прошу всех жителей нашей громады к этому серьезно отнестись и максимально задуматься над посадкой овощей в нашей территориальной громаде",- сказал городской голова Франковска.

По его словам, вскоре начнется перевозка пассажиров в садово-огородные массивы. Речь идет о 15 маршрутах. О старте и графике перевозок городской голова сообщит впоследствии.

Также Руслан Марцинкив отметил, что посевную кампанию начинает одна из франковских агрофирм.

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