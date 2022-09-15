Марцинкив советует франковцам запастись на зиму электрообогревателями и позаботиться о доме в селе

Хотя город готов к началу отопительного сезона, но ракетные удары по критической инфраструктуре никто не застрахован.

Об этом мэр города сказал в эфире радио "Западный полюс".

"Если ситуация безопасности будет такая, как есть, мы в этот сезон пройдем. Единственный вопрос — это возможные удары по критической инфраструктуре. Мы видим, что враг сейчас бьет по инфраструктуре: Кривой Рог, Харьковская ТЭЦ... От ракетных ударов никто не застрахован. Мы на 100% не можем планировать", - подчеркнул Марцинкив.

Во Франковске обустраивают полсотни пунктов обогрева, а жителям города советует приобрести электрические обогреватели и даже дом в селе.

"Рекомендую запасаться электрообогревателями. Кто имеет [дом] в сельской местности, на всякий случай…. Хорошо иметь запасной вариант, если не будет газоснабжения. Ситуация может быть разная", - говорит мэр города.

По его словам, мэрия готовит информационные бюллетени для населения с рекомендациями, как поступить в случае проблем с тепло- и электроснабжением. Их опубликуют в Сети и развесят в подъездах домов.

Марцинков также подчеркнул, что одновременно подать тепло во все дома в Ивано-Франковске не получится. На запуск всех 38 котельных требуется около 14 дней.

Напомним, премьер Денис Шмигаль сообщал, что Украина готовится к началу нового отопительного сезона. К началу октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Кроме того, существует договоренность с США о выделении 2 млрд куб. газа. Также страна накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

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