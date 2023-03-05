"Марьинки больше нет": Ермак показал страшные фото выжженного россиянами города

Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что то, как сегодня выглядит Марьинка в Донецкой области, является следствием террористических действий России.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической россии. Они мало чем отличаются от ИГИЛ (непризнанное исламистское террористическое государство – ред.)", — написал Ермак.

Он отметил, что за эти преступления россияне должны пойти под трибунал с последующим санкционным давлением и общей изоляцией в международном сообществе.

"Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какова должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства? Суд. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедлив пересмотр русской истории, включая времена Второй мировой. Репарация. Демилитаризация. Крах режима. Мы сделаем это", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, российские оккупанты, которые не могут физически взять Марьинку Донецкой области, до основания выжгли и уничтожили город ракетными и артиллерийскими обстрелами. Апокалиптические фотографии опубликовали в Сети.

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