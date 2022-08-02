Маринованные сливы на зиму: три простых бюджетных рецепта и бонусное видео

В августе начинается сезон слив. Из них часто делают заготовки на зиму. Но это не только варенье и джемы. Маринованные сливы станут отличным гарниром к мясу или птице. Читайте в материале ТСН.ua о трех простых рецептах, чтобы их приготовить.
Если вы хотите приготовить маринованные сливы на зиму, которые подойдут к мясу, птице или станут отличным гарниром, стоит обратить внимание на три простых и бюджетных рецепта.
Маринованные сливы с гвоздикой
Приготовление этой заготовки занимает всего 40 минут. Чтобы приготовить маринованные сливы на зиму с гвоздикой, вам понадобятся :
- сливы;
- 1 литр воды;
- 300 г сахара;
- 1 чайная ложка корицы;
- 15 гвоздик.
Делать маринованные сливы по этому рецепту очень просто:
- Этих ингредиентов хватит на 3-литровую банку. Ее нужно заранее подготовить и хорошо промыть.
- Затем плотно заполнить емкость сливами.
- Приготовить маринад: гвоздика, вода, сахар и корица должны хорошо прокипеть. Этим кипятком залить сливы.
- Стерилизовать не менее 30 минут, затем закрыть.
Очень быстрые маринованные сливы на зиму к мясу.
Готовить такие маринованные сливы вы будете всего 15 минут. Однако заготовка получается очень вкусной и отлично подходит к мясу. Вам понадобятся:
- сливы;
- сладкий лук;
- мускатный орех и черный перец;
- 250 г воды;
- 150 г винного уксуса;
- 1 чайная ложка соли;
- 5 столовых ложек сахара;
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 5-6 гвоздик.
Способ приготовления также очень прост:
- Все ингредиенты маринада смешать и довести до кипения. Сразу снять с плиты.
- Сливы разрезать пополам, вытащить косточки. Лук разрезать на четвертинки, разделить на отдельные лепестки. Выложить эти ингредиенты слоями в банке.
- Залить маринадом. Употреблять в пищу эти маринованные сливы можно уже через 12 часов. А хранить нужно в холодильнике.
Маринованные сливы "как оливки": простой рецепт
Эти маринованные сливы подойдут к мясу или салатам, ими можно оформлять блюда. Для консервации вам понадобятся :
- 3 кг неповрежденных слив сорта венгерка;
- 1 литр воды;
- 650 г сахара;
- 0,5 литра уксуса;
- 10 г лаврового листа;
- 1/2 чайные ложки черного перца;
- 1/2 чайные ложки гвоздики.
Как приготовить маринованные сливы по этому рецепту:
- Готовится маринад: к этому в кастрюлю добавляются все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Его вливают, когда температура жидкости будет не менее 80 градусов.
- Сливы промыть, сложить в другую кастрюлю и залить готовым маринадом. Оставить в сутки.
- Затем маринад слить в отдельную кастрюлю, довести до кипения и снова залить им сливы.
- На третьи сутки сливы переложить в стерилизованные банки. Залить снова кипяченым маринадом и закрутить.
Бонусное видео: маринованные сливы венгерки
Попытайтесь приготовить такую консервацию этим летом. И уже зимой вы сможете наслаждаться вкусными маринованными сливами к мясу.