Маринованные сливы на зиму: три простых бюджетных рецепта и бонусное видео

В августе начинается сезон слив. Из них часто делают заготовки на зиму. Но это не только варенье и джемы. Маринованные сливы станут отличным гарниром к мясу или птице. Читайте в материале ТСН.ua о трех простых рецептах, чтобы их приготовить.

Если вы хотите приготовить маринованные сливы на зиму, которые подойдут к мясу, птице или станут отличным гарниром, стоит обратить внимание на три простых и бюджетных рецепта.

Маринованные сливы с гвоздикой

Приготовление этой заготовки занимает всего 40 минут. Чтобы приготовить маринованные сливы на зиму с гвоздикой, вам понадобятся :

сливы;

1 литр воды;

300 г сахара;

1 чайная ложка корицы;

15 гвоздик.

Делать маринованные сливы по этому рецепту очень просто:

Этих ингредиентов хватит на 3-литровую банку. Ее нужно заранее подготовить и хорошо промыть. Затем плотно заполнить емкость сливами. Приготовить маринад: гвоздика, вода, сахар и корица должны хорошо прокипеть. Этим кипятком залить сливы. Стерилизовать не менее 30 минут, затем закрыть.

Очень быстрые маринованные сливы на зиму к мясу.

Очень быстрые маринованные сливы к мясу. / Фото: Pexels

Готовить такие маринованные сливы вы будете всего 15 минут. Однако заготовка получается очень вкусной и отлично подходит к мясу. Вам понадобятся:

сливы;

сладкий лук;

мускатный орех и черный перец;

250 г воды;

150 г винного уксуса;

1 чайная ложка соли;

5 столовых ложек сахара;

1/2 чайной ложки корицы;

5-6 гвоздик.

Способ приготовления также очень прост:

Все ингредиенты маринада смешать и довести до кипения. Сразу снять с плиты. Сливы разрезать пополам, вытащить косточки. Лук разрезать на четвертинки, разделить на отдельные лепестки. Выложить эти ингредиенты слоями в банке. Залить маринадом. Употреблять в пищу эти маринованные сливы можно уже через 12 часов. А хранить нужно в холодильнике.

Маринованные сливы "как оливки": простой рецепт

Эти маринованные сливы подойдут к мясу или салатам, ими можно оформлять блюда. Для консервации вам понадобятся :

3 кг неповрежденных слив сорта венгерка;

1 литр воды;

650 г сахара;

0,5 литра уксуса;

10 г лаврового листа;

1/2 чайные ложки черного перца;

1/2 чайные ложки гвоздики.

Как приготовить маринованные сливы по этому рецепту:

Готовится маринад: к этому в кастрюлю добавляются все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Его вливают, когда температура жидкости будет не менее 80 градусов. Сливы промыть, сложить в другую кастрюлю и залить готовым маринадом. Оставить в сутки. Затем маринад слить в отдельную кастрюлю, довести до кипения и снова залить им сливы. На третьи сутки сливы переложить в стерилизованные банки. Залить снова кипяченым маринадом и закрутить.

Бонусное видео: маринованные сливы венгерки

Попытайтесь приготовить такую консервацию этим летом. И уже зимой вы сможете наслаждаться вкусными маринованными сливами к мясу.