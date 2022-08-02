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Маринованные сливы на зиму: три простых бюджетных рецепта и бонусное видео

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Время на прочтение
2 мин
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Маринованные сливы на зиму: три простых бюджетных рецепта и бонусное видео

Как приготовить маринованные сливы на зиму: к мясу, птице и не только / Фото: pixabay.com

В августе начинается сезон слив. Из них часто делают заготовки на зиму. Но это не только варенье и джемы. Маринованные сливы станут отличным гарниром к мясу или птице. Читайте в материале ТСН.ua о трех простых рецептах, чтобы их приготовить.

Если вы хотите приготовить маринованные сливы на зиму, которые подойдут к мясу, птице или станут отличным гарниром, стоит обратить внимание на три простых и бюджетных рецепта.

Маринованные сливы с гвоздикой

Приготовление этой заготовки занимает всего 40 минут. Чтобы приготовить маринованные сливы на зиму с гвоздикой, вам понадобятся :

  • сливы;
  • 1 литр воды;
  • 300 г сахара;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 15 гвоздик.

Делать маринованные сливы по этому рецепту очень просто:

  1. Этих ингредиентов хватит на 3-литровую банку. Ее нужно заранее подготовить и хорошо промыть.
  2. Затем плотно заполнить емкость сливами.
  3. Приготовить маринад: гвоздика, вода, сахар и корица должны хорошо прокипеть. Этим кипятком залить сливы.
  4. Стерилизовать не менее 30 минут, затем закрыть.

Очень быстрые маринованные сливы на зиму к мясу.

Очень быстрые маринованные сливы к мясу. / © Pexels
Очень быстрые маринованные сливы к мясу. / Фото: Pexels

Готовить такие маринованные сливы вы будете всего 15 минут. Однако заготовка получается очень вкусной и отлично подходит к мясу. Вам понадобятся:

  • сливы;
  • сладкий лук;
  • мускатный орех и черный перец;
  • 250 г воды;
  • 150 г винного уксуса;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • 1/2 чайной ложки корицы;
  • 5-6 гвоздик.

Способ приготовления также очень прост:

  1. Все ингредиенты маринада смешать и довести до кипения. Сразу снять с плиты.
  2. Сливы разрезать пополам, вытащить косточки. Лук разрезать на четвертинки, разделить на отдельные лепестки. Выложить эти ингредиенты слоями в банке.
  3. Залить маринадом. Употреблять в пищу эти маринованные сливы можно уже через 12 часов. А хранить нужно в холодильнике.

Маринованные сливы "как оливки": простой рецепт

Эти маринованные сливы подойдут к мясу или салатам, ими можно оформлять блюда. Для консервации вам понадобятся :

  • 3 кг неповрежденных слив сорта венгерка;
  • 1 литр воды;
  • 650 г сахара;
  • 0,5 литра уксуса;
  • 10 г лаврового листа;
  • 1/2 чайные ложки черного перца;
  • 1/2 чайные ложки гвоздики.

Как приготовить маринованные сливы по этому рецепту:

  1. Готовится маринад: к этому в кастрюлю добавляются все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Его вливают, когда температура жидкости будет не менее 80 градусов.
  2. Сливы промыть, сложить в другую кастрюлю и залить готовым маринадом. Оставить в сутки.
  3. Затем маринад слить в отдельную кастрюлю, довести до кипения и снова залить им сливы.
  4. На третьи сутки сливы переложить в стерилизованные банки. Залить снова кипяченым маринадом и закрутить.

Бонусное видео: маринованные сливы венгерки

Попытайтесь приготовить такую консервацию этим летом. И уже зимой вы сможете наслаждаться вкусными маринованными сливами к мясу.

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