Мариуполь и Грозный стали городами-побратимами: красноречивое фото

Оккупированные Мариуполь и Грозный стали городами-побратимами. Города объединяет то, что оба были разрушены российскими войсками.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Мариуполь сравнили с Грозным / Фото из телеграма Мариупольского городского совета

"Русский мир" как он есть

Кратко о последствиях российской агрессии в Мариуполе:

повреждено 90% инфраструктуры города;

разрушено 50% всего жилищного фонда;

убито более 22 тысяч мирных жителей (количество жертв может быть значительно больше).

Грозный также сильно пострадал в ходе двух чеченских войн (в 1994–1996 и 1999–2000 годах). Там были уничтожены сотни домов и убиты тысячи людей. По иронии судьбы, теперь жителей Чечни отправляют убивать украинцев, в частности, в захвате Мариуполя участвовали "кадыровцы".

"Пропаганда россиян и преследование впоследствии сделали свое дело. Точно так же теперь оккупанты пытаются создать "комфортную для себя версию реальности" и оправдать собственные преступления. Разрушение, уничтожение, смерть – то, что принес "русский мир" для обоих городов", – подытожили в горсовете города.

Ранее речь шла о том, что с российской оккупацией в Мариуполь ворвался беспредел. Домогательства к женщинам, аварии с участием российских военных, исчезнувшие люди – все это новые реалии жителей города. В частности, недавно мариупольчанка пожаловалась на произвол, который совершали приехавшие из РФ строители.

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