Мариуполь накрыл ливень: непогода парализовала движение транспорта

Вода затопила дороги и тротуары.

Мощный ливень в четверг, 22 июля, накрыла Мариуполь: затоплены дороги и тротуары.

Об этом сообщают местные издания.

Непогода бушевала в городе от ночи. Именно поэтому утром спасательная аварийно-водолазная служба горсовета перешла в режим повышенной готовности. Они выкачивали воду, а также освобождали улицы от ветвей деревьев.

Из-за сильного подтопления некоторые автобусы изменили свой маршрут. Не ехали троллейбусы и трамваи. На некоторых участках камни и грязь замылили пути. В частности, из-за сильного ливня временно был невозможен движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке "5-ти дорог", под мостом по улице Громовой, ЖМР Кирова.

Кроме того, в результате непогоды на некоторых улицах ззникло электроснабжения.

Как сообщалось, в ночь на четверг Одессу накрыл мощный ливень. За час выпало более 30 сантиметров осадков. Затопило знаменитые прогулочные улицы, в том числе и Дерибасовскую, а также центральную аллею Аркадии. На дорогах вода достигала автомобилям чуть ли не до середины дверцы. Движение парализовало. Местами затопило подъезды жилых домов.

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