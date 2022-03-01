Мариуполь остался без света, Волноваха почти уничтожена: как прошла ночь в Донецкой области

Мариуполь остался без света, Волноваха почти уничтожена: как прошла ночь в Донецкой области

Слава ВСУ! Смерть оккупантам.

В Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества.

Об этом 1 марта сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Беспокойная ночь с 28 февраля на 1 марта. Самое важное — Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но держатся. В Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества", — написал он.

Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно.

Приблизительно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.

В Верхнеторецком частично жители возобновили электроснабжение своими силами. Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.

В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.

С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.

Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну.

Слава ВСУ! Смерть оккупантам.