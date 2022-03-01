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Мариуполь остался без света, Волноваха почти уничтожена: как прошла ночь в Донецкой области

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Мариуполь остался без света, Волноваха почти уничтожена: как прошла ночь в Донецкой области

Фото: Татьяна Игнатченко

Слава ВСУ! Смерть оккупантам.

В Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества.

Об этом 1 марта сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Беспокойная ночь с 28 февраля на 1 марта. Самое важное — Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но держатся. В Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества", — написал он.

Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно.

Приблизительно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.

В Верхнеторецком частично жители возобновили электроснабжение своими силами. Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.

В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.

С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.

Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну.

Слава ВСУ! Смерть оккупантам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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