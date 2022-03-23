Мариуполь с высоты: как выглядит город, который не может взять российская армия (видео)

Мариуполь с высоты: как выглядит город, который не может взять российская армия (видео)

Украинские защитники не дают пройти российским захватчикам в Мариуполь, который оккупанты нещадно уничтожили.

Российская армия разрушила Мариуполь, устроила там гуманитарный ад, но захватить его не смогла.

Видео разгромленного путинским режимом мирного города показали с высоты птичьего полета. В ролике показано, какие разрушения нанесла "русская рука" по жилым квартам, сбрасывая авиабомбы, ракеты и обстреливая мирное население из артиллерии.

"Это – украинский Мариуполь. Город, который 28 дней не могут взять российские войска. А на самом деле – больше 8 лет. Комментарии здесь лишние", — написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и обнародовал видео на своем канале в Telegram.

Напомним, последний дипломат ЕС, покинувший Украину, генеральный консул Греции Манолис Андрулакис заявил, что Мариуполь войдет в список городов, разрушенных в результате войны.

Как уже сообщалось, уже несколько недель защитники Украины держат защиту Мариуполя в Донецкой области. Им удается разбивать войска оккупантов, в частности, спецназовцев.

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