"Мариуполь стоит": украинские защитники уничтожили много вражеской техники и ликвидировали 40 оккупантов

"Мариуполь стоит": украинские защитники уничтожили много вражеской техники и ликвидировали 40 оккупантов

Защитники взяли в плен 2 оккупантов.

В Мариуполе украинские защитники уничтожили много вражеской техники и взяли в плен 2 оккупантов.

Об этом сообщили украинские защитники.

"Военные преступники РФ сегодня в боях под Мариуполем понесли потери. Украинские защитники уничтожили: 7 танков, 5 ББМ, 2 "Тигра", около 40 российских оккупантов, двоих взяли в плен. Борьба продолжается! Мариуполь стоит!", — говорится в сообщении.