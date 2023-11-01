Мариуполь страдает от затопления: местные жалуются на бездействие коммунальщиков

Жителей одного из частных домов затопило: с водой оказался двор, дом и подвал.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе затопило местных жителей. В это время коммунальщики бездействуют.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Жители одного из частных домов затопили: с водой оказался двор, дом и подвал. Вода там набежала по колено. Люди в отчаянии обращались в коммунальные службы и администрацию. Но им посоветовали вычерпывать воду самостоятельно.

"В администрации говорят, что это компетенция водоканала, но добиться от них каких-то действий — невозможно ... мы, по их мнению, должны сами исчерпывать воду, которая натекла за время порыва, а также самостоятельно чистить ливневые системы", — говорят горожане.

В то же время в горсовете добавили, что город страдает от коммунального коллапса. Постоянные порывы, затопления стали уже обыденной частью жизни мариупольцев. У коммунальных предприятий нет ни достаточного количества штата, ни техники. Так что людям приходится самостоятельно искать пути решения проблем.

Напомним, что в Мариуполе местные массово жалуются на действия россиян и возвращение к 90 годам.