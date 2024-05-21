Мариуполь утопает в "болотах" и "реках": в городе говорят о коммунальном коллапсе (фото)

Местные жители уже второй год жалуются на коммунальный коллапс в Мариуполе.

Временно оккупированный Мариуполь утопает в болотах и реках, которые образуются из-за коммунального коллапса в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Местные жители уже второй год жалуются на коммунальный коллапс в Мариуполе. Там происходят постоянные порывы, затопление подвалов.

"Местные сообщают, что на 17-м микрорайоне, возле домов по бульвару Шевченко, 266 и 262 и детским садом из колодца течет канализационная "река". Никакие коммунальные службы не реагируют", — рассказали в горсовете.

Жители также добавляют, что прямо у этой реки есть рынок, на котором торгуют продуктами питания. В частности, "кисломолочкой" и мясом.

“А вот своеобразное канализационное "болото" образовалось в парке возле школы №25. Мариупольцы пишут, что псевдовласть за год так и не смогла ликвидировать "источник заразы и риска для здоровья", — добавили в горсовете.

Напомним, что военная техника оккупантов в Мариуполе таранит гражданские автомобили.

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