Мариупольцы спят на полу, едят баланду и разбирают завалы: показали видео из фильтрационного лагеря

Российские оккупанты создали фильтрационные лагеря, в которых содержат мариупольцев: их превратили в настоящее гетто.

Четыре недели назад захватчики государства-террориста России принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин. Около двух тысяч человек разместили в селах Безыменное и Казацкое в Новоазовском районе на юге Донетчины.

Эксклюзивное видео из среды фильтрационного лагеря в своем Telegram показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фильтрационные лагеря в селе Безымянное превращены в настоящее гетто для мариупольцев. Это самая ужасная история, о которой стоит рассказывать всему миру. Мы получили все подробности и уникальное видео подтверждение изнутри. Без преувеличений – это новая страница военного преступления России, происходящая прямо сейчас", – говорится в его сообщении.

Мужчин разместили в помещении школы и клуба. Кстати, именно лагерь в школе запечатлен в видео. Людям запрещено покидать территорию школы без конвоя русских военных. Условия содержания ужасающие: люди вынуждены спать на полу в коридорах. Они не получают медицинской помощи.

По словам советника мэра, среди людей в школе в Безымянном зафиксирован первый случай туберкулеза. Как следствие, спортивный зал школы превратили в изолятор. Там закрыли без медицинского ухода множество людей. В селе Казацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь.

Утром и вечером людям дают кушать. "При отсутствии кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и прибегнуть к расстрелу других задержанных. Трехразовое питание настоящей баландой. Как точка гигиены в городе содержание одна раковина с холодной водой на тысячи людей. Гигиена отсутствует, что усиливает заболеваемость" рассказал Андрющенко.

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У мужчин отобрали паспорта и другие документы для идентификации. Кроме того, им не разрешили взять с собой никаких вещей. После проведения фильтрации людям выдали бумажку о ее прохождении. Впрочем, он не разрешает им покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, но мужчин задержали и избили. По словам Андрющенко, во время последней из стробов люди пытались прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красному Кресту, которые удержанные видели из окон.

Удержанных привлекают на работу по благоустройству в Безымянном и Новоазовске. Отмечается, что будет дальше с людьми — неизвестно: используют ли их как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизуют в армию государства-агрессорки России.

"В понедельник, 2 мая, на выстроке было объявлено, что мужчины будут участвовать в параде на 9 Мая в Мариуполе как "пленних". Для этого их переоденут в форму украинских солдат", — рассказал он.

К слову, дома женщин, оставшихся в районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка, грабят россияне. Кроме того, на улицу они не выходят из-за страха изнасилования.

Как сообщалось, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду. Кроме того, мариупольцы депортируются во Владивосток и предлагают низкооплачиваемую работу: стали известны условия, в которых живут украинцы.

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