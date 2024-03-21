Мариупольцы жалуются на ужасное качество "ремонтов" от РФ (видео)

Россияне проводят "ремонты" в разрушенном Мариуполе только "для галочки", поэтому легко представить, каково их качество.

Так, Мариупольцы жалуются, что РФ совсем не восстанавливает их жилье, как обещала. Люди показали "восстановленные" квартиры, больше напоминающие руины. К примеру, в доме Кирова: аварийные потолки, нет проводки, а зимой – 8 градусов тепла.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мариупольцы жалуются на ужасное качество ремонтов от РФ

По данным ведомства, на жалобы жителей оккупационная администрация не реагирует. Мол, это "их частная собственность, рабочие больше ничего не будут делать".

"Оккупанты отмывают средства на ремонтных работах, а людей оставят один на один с проблемами", — отметили в горсовете.

Ранее жители Левобережного района Мариуполя пожаловались, что во время так называемого "ремонта" кафиры разрушили дорогу, которую только недавно совершили.

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