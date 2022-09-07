Мариуполец показал воронку от российского снаряда, убившего 6-летнюю девочку и 14-летнего мальчика

Житель Мариуполя снял на камеру одну из воронок в городе, образовавшуюся от попадания российского снаряда в жилой дом. В результате попадания боеприпаса погибли двое детей: 6-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Мариупольские воронки смерти. На видео местный житель показывает одну из воронок, которую оставил после себя российский снаряд. Он уничтожил дом, а вместе с ним убил двоих детей. А именно 14-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Так выглядит расстрелянное детство. "Русский мир" принес в наш дом войну, руины, смерть и боль", — отметили в городском совете.

Напомним, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 383 ребенка, еще более 740 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

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