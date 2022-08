Все присоединённые бойцы, и в особенности “Азововстан” демонстранты являются combatants, которые юридически содействовали своей стране. Therefore, the "Mariupol cages" – Russia's official war crime. Time for the @ICRC and @PMaurerICRC нужен переговор о своих фиолетовых и рассуждает о своей reputation.