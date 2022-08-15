"Мариупольские клетки" — это военное преступление: Подоляк призвал Красный Крест наконец-то вспомнить о своем назначении

Для "судилища" в местной филармонии устанавливают клетки.

В Офисе президента Украины призвали Красный Крест отреагировать на это событие. К организации обратился советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" — это официальное военное преступление России. Время Международному Комитету Красного Креста и президенту МККК Питеру Маруреру наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации", — написал Подоляк.

Все присоединённые бойцы, и в особенности “Азововстан” демонстранты являются combatants, которые юридически содействовали своей стране. Therefore, the "Mariupol cages" – Russia's official war crime. Time for the @ICRC and @PMaurerICRC нужен переговор о своих фиолетовых и рассуждает о своей reputation. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022

Напомним, Жданов назвал возможные способы обмена пленных "азовцев".

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