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"Мариупольские клетки" — это военное преступление: Подоляк призвал Красный Крест наконец-то вспомнить о своем назначении

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"Мариупольские клетки" — это военное преступление: Подоляк призвал Красный Крест наконец-то вспомнить о своем назначении

В Мариуполе российские оккупанты готовятся судить бойцов "Азова".

Для "судилища" в местной филармонии устанавливают клетки.

В Офисе президента Украины призвали Красный Крест отреагировать на это событие. К организации обратился советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" — это официальное военное преступление России. Время Международному Комитету Красного Креста и президенту МККК Питеру Маруреру наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации", — написал Подоляк.

Напомним, Жданов назвал возможные способы обмена пленных "азовцев".

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