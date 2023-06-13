Мариуполю грозит эпидемия холеры: оккупанты пугают "биологической диверсией"

В результате бездействия захватчиков и местных коллаборантов антисанитария наблюдается по всему городу.

В оккупированном Мариуполе в уцелевших домах протекает канализация. Водоканал бездействует, потому что сотрудникам оккупанты не выплатили зарплату.

Об этом сообщает легитимный Мариупольский городской совет.

"Как пишут жильцы дома по проспекту Мира, 114 канализационные трубы забиты, весь подвал уже наполнен "нечистотами". Люди обращались в Водоканал, но результата нет. Там не хотят работать, потому что сотрудникам уже 3 месяца не выплачивают заработную плату", – говорится в сообщении.

"Мариуполь остановился", "А что будет дальше, идет лето", – пишут местные в комментариях в соцсетях.

В результате бездействия захватчиков и местных коллаборантов антисанитария наблюдается по всему городу. Из-за этого возникла угроза распространения холеры. Риск распространения холеры в оккупированном городе повышается летом из-за загрязненных канализационных проливов и стихийных свалок.

Оккупанты уже понимают такие последствия, поэтому рассказывают о "биологической диверсии" — якобы заражение украинцами воды на неподконтрольных территориях. Таким образом, враг хочет традиционно сбросить ответственность с себя.

Россияне предупреждают местных о "высокой смертности" и призывают людей соблюдать гигиену.

Ранее сообщалось, что кафиры убегают из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

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