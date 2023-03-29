Марк Гэмилл, играющий Люка Скайвокера, записал голосовое сообщение для аварийных сигналов в Украине

«Внимание. Предупреждение об авиаударе», отзывается голос Марка Гэмилла, когда система обороны страны представляет угрозу воздушных ударов со стороны России. "Пройдите до ближайшего укрытия".

Марк Гэмилл, наиболее известный своей ролью Люка Скайвокера в фильмах «Звездные войны», добавил свой знаменитый голос в популярное украинское приложение для аварийных сигналов, присоединяясь к растущему списку знаменитостей, поддерживающих борьбу за страну.

Об этом информирует ТСН.

«Внимание. Предупреждение об авиаударе», отзывается голос Марка Гэмилла, когда система обороны страны представляет угрозу воздушных ударов со стороны России. "Пройдите до ближайшего укрытия".

Для тех, кто не может немедленно отреагировать на предупреждение, Хэммилл добавляет: Не будьте равнодушными. Ваша самоуверенность – это ваша слабость», что является намеком на реплику Скайвокера из фильма «Возвращение Джедая».

После того, как опасность прошла, Хэммилл сообщает, что предупреждение окончено, добавляя: «Пусть сила будет с вами».

Приложение доступно для пользователей на устройствах Apple и Android.

Гемилл — одна из многих голливудских звезд, способствующих гуманитарной помощи и инициативам в Украине. В прошлом году он был назван послом инициативы, начатой Вооруженными силами Украины, которая имела целью собрать средства на дроны для противодействия российской агрессии.

Кампания «Дронация» (слоган: «Эти дроны – те, что вам нужны») помогла собрать средства на 1400 дронов за три месяца, согласно веб-сайту кампании.

Тема добра против зла в Звездных войнах, по словам Хэмилла, похожа на борьбу, которую ведет Украина за свое будущее: «Украинский народ, объединяющийся ради этого дела и героически реагирующий на события... невозможно не быть вдохновенным тем, как они выдерживают эту бурю», — сказал он Associated Press.

Для некоторых украинцев голос Хэмилла – это лекарство во время сложных моментов. Один поклонник написал в Twitter, что его голос "поднимает настроение". Другой сказал: «Это мелочь, но это поддерживает наш дух и помогает справиться со стрессом, сопровождающим почти ежедневные воздушные сирены».

Согласно Associated Press, воздушные сигналы тревоги, на которых основан голос Хэмилла, звучали более 19 000 раз за один год войны.

В предыдущих интервью по его поддержке Украины, Хэммилл пытался отличить свои фильмы от реальной ситуации в Украине.

«Это действительно сказка для детей, поначалу именно таким были «Звездные войны». А реальность, жестокая реальность происходящего в Украине вызывает ужас», — заявил он в феврале в интервью Politico.

Ранее сообщалось, что американский актер Марк Гэмилл, известный благодаря роли Люка Скайвокера в ленте "Звездные войны", будет сообщать о сигналах воздушной тревоги в Украине.

Также мы информировали, что американский актер Марк Гэмилл, известный по роли культового героя Люка Скайвокера из ленты "Звездные войны", собирает средства на беспилотники для украинских защитников.

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