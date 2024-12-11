Маркус раскрыл детали скандалов 47-й бригады и конфликта с Шаламагой: подробности

Валерий Маркус рассказал, что происходило в командовании и почему он принял решение о переводе на более низкий пост.

11 июля 2023 г. тогда еще главный сержант 47 ОМБр Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на низшую должность. Впоследствии его сняли с должности, а на его место назначили Виталия Аверина. С этого времени Маркус почти не появлялся в медийном поле в течение полутора лет.

Однако 11 декабря он выложил видео, в котором рассказал подробности конфликта.

Маркус рассказал о формировании "Магуры" от стрелкового батальона в полк. В видео он также отметил свой вклад в формирование полка и отметил препятствия и споры во время его формирования.

Формирование "Магуры"

По информации из видео, Ивану Шаламаге предложили стать комбатом 47-го отдельного стрелкового батальона в апреле 2022 года.

"А мне он предложил стать главным этой воинской части. За что я ему действительно очень благодарен", — говорится в сообщении.

Маркус отметил, что Иван Шаламага принял это решение по меркантильным соображениям.

"Я согласился, и в моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи относительно набора людей через собеседования, создания фонда, тренировки, геральдики, идеологии и тому подобное", – рассказал военный.

Он добавил, что военнослужащие "договорились на берегу, что все что касается публичности бригады и сотрудничества с внешним миром" является делом Маркуса.

Что пошло не так на этапе набора кандидатов

Первой задачей для вновь созданной структуры должен был стать набор людей и грамотно прописанная стратегия развития. Маркуса не устраивала "советщина" в ВСУ.

По словам Маркуса, Иван Шаламага присутствовал на отборе военных только в первый день и не приобщался к решению проблем формирования.

"В последующие дни он не появился, а вместо себя прислал своего покровителя", — добавил бывший главный сержант 47 ОМБр.

Между тем, высшее командование хотело "помочь" с комплектованием 47-й бригады, предложив присоединить к армии мужчин, которые были принудительно доставлены в ТЦК, что не соответствовало ценностям и идее "Магуры", как убеждает Валерий Маркус.

"Нас заставляли делать работу некачественно, без разбора. Мы первые в ВСУ, кто начал заниматься рекрутингом из-за собеседований, в некоторых подразделениях 30-й бригады была поставлена задача собрать наиболее проблемных людей и отправить в Маркус", – поделился военный.

Как втыкали "палки в колеса" в работе

Второй роковой ошибкой Маркус назвал – строевую. Но он отметил, что она была общая.

"Строевая это сердце части. Место, где личный состав решает очень много вопросов", — заверил военнослужащий.

По его словам, начальницу строевой части отобрал Шаламага. А Маркус не уделил достаточного внимания оценке ее способностей и профессии. Этот человек сразу начал саботировать оформление новобранцев и понижать авторитет Маркуса. Кроме этого, она просто "бухала на работе". Когда это увидел Шаламага, то отправил ее в ВСП.

Он также добавил, что Иван Шаламага улучшал свое финансовое положение за счет своего поста.

По словам военного, за деятельность, которую должен был делать Шаламага, но делали другие, тот "лелеял злобу", якобы из-за того, что у него отбирают власть. Как объясняет Маркус, именно у него накопился авторитет и репутация среди бойцов и командования.

Провальная операция на Углегорской ТЭС

Он также обвинил Ивана в большом количестве потерь во время обороны Углегорской ТЭС в Донецкой области.

"По моему личному мнению, действия Ивана Михайловича Шаламаги едва не привели к тому, что существование нашего батальона могло там и прекратиться. Батальон потерял много достойных и важных людей. Собственность, кстати, одного из погибших, Шаламага, потом попытается себе присвоить", – объяснил Маркус.

Между военными начались разговоры, что Иван Шаламага слишком юный для командира и некомпетентен для своей должности. Другие же заявляли, что Шаламага не выполнял работу, которой должен заниматься, как командир и не уделял достаточно внимания возникшим проблемам.

Начало скандала с Иваном Шаламагой

Валерий Маркус заявил, что давление на бригаду начало усиливаться. Встал вопрос о смещении с должности Ивана Шаламаги, однако, Маркус якобы заступился за него.

"На должности командира полка должен быть Иван Шаламага, потому что он наш лидер, все, что происходит — это его большой замысел и всем этим, все, что мы обязаны ему", — вспомнил Маркус.

В конце концов ему самому, а не Шаламази, предложили командовать полком. Эта новость вызвала у Шаломаги возмущение, как отметил Маркус, "аж перекосило".

Он добавил, что использовал каждый повод, чтобы "вспомнить о Шаламаге и утешить его гордыню".

"Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага — это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги", — подытожил бывший главный сержант 47 ОМБр.

Опубликованное видео является одной из частей материала.

Напомним, 11 июля 2023 года известный многим украинцам главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на более низкий пост.

Он назвал заместителя командира части "аморальным дегенератом, нахождение с которым в одном коллективе унижает мою честь и достоинство". И хотя имя офицера было зарисовано, в Сети догадались, что Маркус имеет в виду майора Ивана Шаламагу.

История создания 47-бригады началась еще весной 2022 года. Именно тогда, после российского полномасштабного вторжения, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, прошедших собеседование и отбор. Летом батальон участвовал в боях у Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширен в штурмовой полк, а уже в ноябре — в бригаду. Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова.

47-я бригада одной из первых начала контрнаступление в Запорожье, бойцы 22 августа вошли в село Роботино, где впоследствии эвакуировали местных жителей.

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